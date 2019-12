Ổ nhóm tín dụng đen do 'nữ quái' cầm đầu với lãi suất 450% năm

(Baonghean.vn) - Nghệ An tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm ma túy, tín dụng đen... trong năm 2020 - Đó là một trong những nội dung được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Nghệ an thống nhất cao.

Công an Quảng Bình vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ khám xét 13 điểm cho vay lãi nặng tại Quảng Bình và Quảng Trị, triệu tập 43 đối tượng.

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, tình trạng cho vay nặng lãi (tín dụng đen) diễn biến khá phức tạp nhất là địa bàn nông thôn, gây mất ANTT khiến nhân dân bức xúc ở Nghệ An. Báo Nghệ An vừa có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Tịnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để rõ hơn về vấn nạn này.