Ô tô mới tăng mạnh nguồn cung, giá xe hạ sâu cuối năm Tháng 9/2025, Việt Nam bổ sung 56.971 ô tô mới, gồm 38.700 xe lắp ráp nội. Lũy kế 9 tháng: 338.400 xe nội (+52,7%) và 156.092 xe nhập (+24,8%); giá bán tiếp tục chịu áp lực.

Bước vào quý 4/2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận nguồn cung tăng tốc trong bối cảnh nhu cầu sắm xe dịp cuối năm dần nhích lên. Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng lượng ô tô mới bổ sung cho thị trường tháng 9 đạt 56.971 chiếc, nhỉnh hơn 5,4% so với tháng 8.

Diễn biến giá tiếp tục chịu áp lực giảm khi tồn kho còn cao và hầu hết hãng duy trì ưu đãi sâu để kích cầu. Nguồn cung dồi dào, đặc biệt từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, tạo nền tảng cho mặt bằng giá ổn định theo hướng có lợi cho người mua.

Đà tăng nguồn cung trong nước tháng 9/2025

Khối sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 ước đạt 38.700 chiếc, tăng 2,4% so với tháng 8 và tăng 19,7% so với cùng kỳ 9/2024. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai của năm 2025, chỉ sau tháng 6. Lũy kế 9 tháng, các nhà sản xuất trong nước xuất xưởng ước 338.400 chiếc, tăng 52,7% so với cùng kỳ 2024.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô trong nước đã xuất xưởng ước đạt 338.400 chiếc ô tô mới. Ảnh: VF

Chỉ tiêu Giá trị Sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9/2025 38.700 xe; +2,4% so với tháng 8; +19,7% so với 9/2024 Lũy kế 9 tháng 2025 338.400 xe; +52,7% so với cùng kỳ 2024

Tổng nguồn cung bổ sung cho thị trường trong tháng 9 đạt 56.971 chiếc, gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu, tăng xấp xỉ 5,4% so với tháng 8 (54.074 chiếc).

Nhập khẩu tăng cả lượng lẫn giá trị

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tháng 9 ước 18.271 chiếc, trị giá 402 triệu USD, tăng 12,3% về lượng và 10,7% về giá trị so với tháng 8 (16.274 chiếc; 363 triệu USD). Lũy kế 9 tháng, ước có 156.092 xe nhập khẩu với tổng giá trị 3,418 tỷ USD, tăng lần lượt 24,8% và 33,3% so với cùng kỳ 2024.

Chỉ tiêu Giá trị Ô tô nhập khẩu tháng 9/2025 18.271 xe; 402 triệu USD; +12,3% lượng; +10,7% giá trị so với tháng 8 Lũy kế 9 tháng 2025 156.092 xe; 3,418 tỷ USD; +24,8% lượng; +33,3% giá trị so với cùng kỳ 2024

Áp lực tồn kho và mặt bằng giá bán

Giai đoạn cao điểm cuối năm thường kéo nhu cầu lên, song nguồn cung dồi dào và áp lực giải phóng hàng tồn khiến cuộc đua giảm giá khó hạ nhiệt. Theo ghi nhận, đa số hãng duy trì chương trình ưu đãi nhằm gia tăng sức mua, qua đó giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận xe với mức chi phí hợp lý hơn.

Triển vọng quý 4

Với đà xuất xưởng trong nước tăng mạnh và nhập khẩu tiếp tục nhích lên, nguồn cung dự kiến giữ mức cao trong những tháng cuối năm. Điều này, kết hợp hoạt động khuyến mại đang lan rộng, có thể giúp thị trường duy trì sức tiêu thụ ổn định, trong khi giá bán còn xu hướng mềm theo điều kiện cạnh tranh. Các số liệu tiếp theo từ cơ quan thống kê sẽ cho thấy mức độ bền vững của đà phục hồi nguồn cung và ảnh hưởng của cuộc đua ưu đãi tới doanh số thực tế.