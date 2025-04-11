Thứ Ba, 4/11/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Trần Thường 04/11/2025 09:40

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng nay, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị đã có quyết định để ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến.

z7186510531583_55bb10f998b0d68b448b9b8274d6d846.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Phúc

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu, trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

z7186510531526_7092b5b2e5ca832f272261fe108903d7.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Phúc

Ông Đỗ Văn Chiến từng có nhiều năm công tác ở tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông được luân chuyển, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Tháng 2/2015, ông làm Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2016.

Tháng 1/2021, ông Đỗ Văn Chiến được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 5/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến vào Bộ Chính trị.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ong-do-van-chien-giu-chuc-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-quoc-hoi-2459065.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ong-do-van-chien-giu-chuc-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-quoc-hoi-2459065.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết hộ nghèo tại huyện Thanh Chương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết hộ nghèo tại huyện Thanh Chương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Diễn Châu

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Diễn Châu

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Đọc tiếp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết hộ nghèo tại huyện Thanh Chương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết hộ nghèo tại huyện Thanh Chương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Diễn Châu

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho hộ nghèo huyện Diễn Châu

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO