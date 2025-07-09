Chủ Nhật, 7/9/2025
Ông Peskov: Đòi hỏi cuộc đối thoại khó khăn để giải quyết xung đột Ukraine

Mỹ Nga 07/09/2025 16:18

Theo TASS ngày 7/9, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov chia sẻ với hãng thông tấn này trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông rằng, việc giải quyết tình hình ở Ukraine đòi hỏi một cuộc đối thoại khó khăn giữa các bên khác nhau.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov lưu ý rằng, tất cả các đối tác của Tổng thống Vladimir Putin trên thế giới đều ủng hộ cuộc đối thoại của ông với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và các nỗ lực hòa bình về Ukraine.

"Mọi sự hỗ trợ cho quá trình này là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng các cuộc đối thoại vẫn còn khá khó khăn, và nhiều mâu thuẫn chưa được tháo gỡ”, ông Peskov nói.

Ngày 4/9, trong cuộc trò chuyện với báo giới sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết, nếu ông Zelensky sẵn sàng cho một cuộc đàm phán, “hãy để ông ấy đến Moscow”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga gọi ông Zelensky là "người đứng đầu chính quyền hiện tại" của Ukraine, và nhấn mạnh rằng, quyền lực của ông Zelensky với tư cách là tổng thống đã hết hạn hợp pháp từ lâu.

Về phía mình, ông Zelensky đã từ chối tới Moskva. Đề cập trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News, ông Zelensky cho biết, ông bị cáo buộc không thể đến thủ đô của Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lại liên tục đưa ra tuyên bố rằng, "sẵn sàng cho cuộc họp", và "trong bất kỳ định dạng nào".

Theo TASS
