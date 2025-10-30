Thứ Năm, 30/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Ông Trump khen ông Tập Cận Bình là 'nhà đàm phán cứng rắn' sau 6 năm gặp lại

Hoài Linh 30/10/2025 13:01

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ không quân Gimhae ở Hàn Quốc trước thềm cuộc hội đàm quan trọng diễn ra vào sáng nay (30/10).

mỹ trung
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng CNN đưa tin, ông Trump bước ra trước và được nhà lãnh đạo Trung Quốc chào đón. "Rất vui được gặp lại ông. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ có một cuộc gặp thành công", ông Trump nói khi bắt tay ông Tập trên thảm đỏ, trước quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình là một nhà đàm phán cứng rắn, điều đó không tốt. Chúng tôi hiểu rõ nhau".

Khi được hỏi ông có kỳ vọng sẽ ký kết được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời: "Có thể. Chúng tôi sẽ có sự hiểu biết sâu sắc. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, Mỹ và Trung Quốc luôn có mối quan hệ tuyệt vời".

Tổng thống Trump trước đó gọi ông Tập là "bạn", nhưng cũng mô tả người đứng đầu Trung Quốc là một người "cực kỳ khó để đạt được thỏa thuận".

Về phần mình, ông Tập ca ngợi nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông Trump dù "Bắc Kinh và Washington không phải lúc nào cũng có chung quan điểm".

"Do điều kiện quốc gia khác nhau, chúng ta không phải lúc nào cũng có chung quan điểm và việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thỉnh thoảng có xích mích là điều bình thường", ông Tập nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm, dù có những khác biệt nhưng Bắc Kinh và Washington cần đảm bảo "con tàu quan hệ song phương khổng lồ tiếp tục tiến về phía trước một cách vững chắc".

Theo Chủ tịch Trung Quốc, ông đánh giá cao "những đóng góp to lớn của Tổng thống Trump với việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza" và chứng kiến ​​hiệp định hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Tối 28/10, ông Trump từng dự báo cuộc gặp với ông Tập tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc sẽ kéo dài từ 3 - 4 tiếng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump. Lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất một khuôn khổ để quản lý quan hệ kinh tế song phương.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ong-trump-khen-ong-tap-can-binh-la-nha-dam-phan-cung-ran-2457752.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ong-trump-khen-ong-tap-can-binh-la-nha-dam-phan-cung-ran-2457752.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tổng thống Donald Trump thăm châu Á: Khi thương mại kết hợp quyền lực

Tổng thống Donald Trump thăm châu Á: Khi thương mại kết hợp quyền lực

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Nga

Đọc tiếp

Tổng thống Donald Trump thăm châu Á: Khi thương mại kết hợp quyền lực

Tổng thống Donald Trump thăm châu Á: Khi thương mại kết hợp quyền lực

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Nga

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Ông Trump khen ông Tập Cận Bình là 'nhà đàm phán cứng rắn' sau 6 năm gặp lại

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO