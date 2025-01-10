Quốc tế Ông Trump ra tối hậu thư 4 ngày cho Hamas về thỏa thuận Gaza Tổng thống Donald Trump hôm 30/9 (giờ Mỹ) đã đặt ra thời hạn chót cho Hamas, cho nhóm này "3 hoặc 4 ngày" để chấp nhận kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo các hãng tin, ông Trump cảnh báo nhóm vũ trang sẽ phải đối mặt với "cái kết rất buồn" hoặc "trả giá trong địa ngục" nếu từ chối đề xuất do Mỹ bảo trợ.

Kế hoạch hòa bình 20 điểm, đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai ủng hộ, bao gồm ngừng bắn ngay lập tức, giải trừ vũ khí của Hamas, trao đổi con tin trong vòng 72 giờ và rút quân dần dần của Israel. Sau đó, một chính quyền chuyển tiếp sẽ được triển khai.

Phát biểu với các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ tại Quantico, Virginia, Tổng thống Trump tuyên bố mạnh mẽ rằng thỏa thuận chỉ còn thiếu "một chữ ký" và cảnh báo chữ ký đó "sẽ phải trả giá trong địa ngục nếu họ không ký".

Khi được hỏi về khả năng đàm phán thêm, ông Trump khẳng định: "Không nhiều".

Đề xuất hòa bình đã nhận được sự hoan nghênh từ nhiều cường quốc thế giới, bao gồm các đồng minh châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy, cũng như Trung Quốc và Nga. Các quốc gia Arập và Hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia, Jordan, UAE, Qatar và Ai Cập, cũng bày tỏ sự đồng tình đối với sáng kiến này.

Tuy nhiên, Hamas, bên vẫn giữ 48 con tin, chưa đưa ra phản hồi chính thức. Một nguồn tin Palestine giấu tên cho biết, nhóm này đã bắt đầu các cuộc tham vấn nội bộ, nhưng quá trình thảo luận có thể kéo dài "vài ngày do sự phức tạp".

Qatar, nơi đặt trụ sở lãnh đạo lưu vong của Hamas, đã tổ chức cuộc họp với các quan chức Hamas và Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng ngày để thảo luận về kế hoạch.

Mặc dù Thủ tướng Netanyahu khẳng định kế hoạch đáp ứng "tất cả các mục tiêu chiến tranh" của Israel, bao gồm việc loại bỏ vai trò chính trị và quân sự của Hamas, nhiều nguồn tin và người dân Gaza bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận.

Một nguồn tin thân cận với Hamas nói với Reuters rằng, kế hoạch này "hoàn toàn thiên vị Israel" và áp đặt "những điều kiện bất khả thi" nhằm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhóm này.

Cụ thể, yêu cầu Hamas phải giải trừ vũ khí là điều kiện mà nhóm này đã nhiều lần bác bỏ. Hamas cũng đã nhất quán yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza để đổi lấy việc thả con tin.

Về quản trị hậu chiến, kế hoạch yêu cầu Hamas phải bị loại khỏi mọi vai trò trong chính phủ tương lai, nhưng đồng thời đề nghị ân xá cho những thành viên chấp nhận "chung sống hòa bình". Sau cuộc họp với ông Trump, Thủ tướng Netanyahu gây thêm nghi ngờ khi tuyên bố Quân đội Israel sẽ ở lại hầu hết Gaza và phủ nhận việc đồng ý thành lập một Nhà nước Palestine trong các cuộc đàm phán tại Washington.

Thỏa thuận này ngay lập tức hứng chịu sự chỉ trích từ phe cực hữu trong Chính phủ Israel. Bộ trưởng Tài chính cánh hữu Bezalel Smotrich đã chỉ trích kế hoạch là một "thất bại ngoại giao vang dội" và dự đoán rằng nó "sẽ kết thúc trong nước mắt", buộc con cháu Israel phải chiến đấu lại ở Gaza.

Bất chấp sự ủng hộ của ông Trump, ông Netanyahu cảnh báo rằng, nếu Hamas từ chối hoặc tìm cách phản đối kế hoạch, "Israel sẽ hoàn thành công việc một mình" – một hành động sẽ có sự ủng hộ toàn diện của Mỹ.

Trong khi đó, người dân Gaza bày tỏ sự tuyệt vọng. Một lập trình viên 39 tuổi tên Ibrahim Joudeh, đang trú ẩn ở khu vực Al-Mawasi, nhận định kế hoạch này là "phi thực tế" vì nó được soạn thảo với những điều kiện mà Mỹ và Israel biết rõ Hamas sẽ không bao giờ chấp nhận.

Cuộc chiến Gaza, nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 làm 1.219 người thiệt mạng, đã khiến hơn 66.000 người Palestine tử vong và phần lớn Gaza bị san bằng. Trong bối cảnh tối hậu thư của Trump đang đếm ngược, Israel tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công sâu hơn vào thành phố Gaza, phát truyền đơn yêu cầu người dân di tản. Số phận của thỏa thuận hòa bình đang nằm trong tay Hamas và quyết định của họ trong vòng 96 giờ tới.