Phápp luật

Phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia

Nguyễn Oanh (TTXVN) 30/10/2025 06:14

Triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia.

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia trao đổi thông tin đưa các đối tượng về nước. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng đoàn vừa chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia.

Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với các đơn vị nói trên triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, Lào Cai (địa chỉ cũ là xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Mải và các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt giữ cùng các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

59 đối tượng và tang vật vụ án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng bị bắt tại Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Tháng 6/2025, Công an Lai Châu phá vụ án bắt 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên. Từ đây, Cơ quan Công an đã lần ra đường dây nhóm tội phạm quy mô lớn hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia trao đổi thông tin đưa các đối tượng về nước. Ảnh: TTXVN phát

Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, lực lượng Công an hai nước nói riêng, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25-26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc. Công an tỉnh Lai Châu là một trong những đơn vị mở màn lập chiến công, khẳng định quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

      Pháp luật
      Phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia

