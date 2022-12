Phan Văn Đức chia tay Sông Lam Nghệ An: 'Con chị nó đi, con dì nó lớn'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải đầu tiên chinh chiến tại đấu trường V.League, Công an Hà Nội đã chiêu mộ thành công tuyển thủ Phan Văn Đức.

Thông tin Đức "cọt" chia tay Sông Lam Nghệ An đầu quân cho đội bóng tân binh V.League - Công an Hà Nội đã khiến giới mộ điệu nước nhà không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, với các cổ động viên của đội chủ sân Vinh, đây là một cú sốc thực sự, bởi Phan Văn Đức đang là trụ cột quan trọng của Sông Lam Nghệ An và cũng đang là thần tượng của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Trên phương diện chuyên môn, việc đánh mất Phan Văn Đức sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Sông Lam Nghệ An, ít nhất là trong tương lai gần. Bằng chứng là ở những mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1996 luôn là trụ cột "không thể thay thế". Riêng tại V.League 2022, Phan Văn Đức là chân sút chủ lực của đội bóng xứ Nghệ khi sở hữu tổng cộng 7 pha lập công.

Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Sông Lam Nghệ An thường xuyên phải nhìn ngôi sao sáng nhất đội xách hành lý gia nhập những đối thủ khác. Có thể kể đến như Lê Công Vinh, Nguyễn Trọng Hoàng và cách đây chưa lâu là trường hợp của Quế Ngọc Hải. Mặc dù vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn "sống khỏe" nhờ nguồn cầu thủ tự đào tạo hết sức dồi dào và chất lượng.

Có ai đó đã từng nói: "Ở Sông Lam Nghệ An, tre chưa già thì măng đã mọc". Cho nên, sự ra đi của những "ngôi sao" đã thành danh còn tạo thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân cho những tài năng trẻ. Nếu Nguyễn Trọng Hoàng vẫn ở lại Sông Lam Nghệ An thay vì gia nhập Becamex Bình Dương năm 2014, Trần Phi Sơn khó có được sự trưởng thành vượt bậc.

Còn nhớ, thời điểm Hoàng "bò" quyết định rời sân Vinh theo hình thức chuyển nhượng tự do, giới mộ điệu xứ Nghệ đã không khỏi lo lắng cho khoảng trống nơi hành lang cánh phải của đội nhà. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với phong độ vô cùng ấn tượng, Trần Phi Sơn đã khiến các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An dần vơi đi nỗi nhớ Nguyễn Trọng Hoàng.

Nhắc lại để thấy, ở Sông Lam Nghệ An, không có ai là không thể thay thế. Và vị trí của Phan Văn Đức cũng không phải là ngoại lệ. Thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An không thiếu những gương mặt đủ sức khỏa lấp vị trí do Phan Văn Đức để lại, điển hình như Nguyễn Văn Việt và Trần Mạnh Quỳnh - từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam.

Ngoài ra, Phạm Xuân Mạnh cũng là một phương án khả dĩ trong thời điểm cần thiết. Đừng quên, vị trí sở trường của Phạm Xuân Mạnh trong màu áo các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An và tuyển U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (năm 2015) là tiền vệ cánh trái. Xét về mặt tài năng và kinh nghiệm trận mạc, Phạm Xuân Mạnh không thua kém người bạn thân Phan Văn Đức là bao.

Tóm lại, Sông Lam Nghệ An đang không thiếu những phương án thay thế cho Phan Văn Đức trong những mùa giải tới./.