Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2023.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch nêu rõ: Hiện nay, du lịch Nghệ An đang sử dụng biểu trưng (logo) được công bố chính thức từ năm 2012 trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong, ngoài nước nhưng chưa có khẩu hiệu (slogan) chính thức. Điều này ảnh hướng đến quá trình xây dựng định vị thương hiệu du lịch của tỉnh.

Để bắt nhịp với xu thế phát triển của du lịch trong nước và thế giới, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An, đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn và thu hút du khách trở lại du lịch Nghệ An, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký tham gia, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi trong thời gian từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2023 và sẽ tổ chức Lễ tổng kết, công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An trong tháng 12/2023.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị; sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, góp phần thông tin rộng rãi về cuộc thi để nhiều tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia.

Đặc biệt, rất mong đội ngũ các họa sĩ chuyên và không chuyên, các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết sáng tác những tác phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao, thể hiện nét đặc trưng của đất và người Nghệ An, góp phần để cuộc thi thành công và đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (llogan) du lịch Nghệ An năm 2023.