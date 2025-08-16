Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/8 Lễ chào cờ và đi bộ thuộc Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố; Nghệ An khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh), tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

* Lần đầu tiên trong lịch sử, một sự kiện được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa tới 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước, với hơn 1,2 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 5 tỷ bước chân chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Trong thời khắc đó, triệu con tim cùng chung nhịp đập, triệu người dân hòa cùng một “dòng chảy” của niềm tự hào dân tộc.

Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức với quy mô toàn quốc. Ảnh chụp màn hình.

* Sáng 16/8, Đảng bộ xã Hưng Nguyên trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng ngày, Đảng bộ xã Nghĩa Đàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình”.

Các đại biểu và nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Công Kiên

* Loạt dự án nhà ở xã hội ở Nghệ An đã lựa chọn được chủ đầu tư, dự kiến cung ứng gần 28.000 căn. Thông tin trên nêu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sáng 16/8.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Thủ tướng chính thức chọn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong lễ khánh thành, khởi công 250 dự án toàn quốc.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tại phường Vinh Hưng. Ảnh: Thành Duy

* Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 173/VP- PCTT, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với với mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.