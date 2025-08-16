Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mặc áo đỏ sao vàng, hát Quốc ca, đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” Sáng 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh), tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Tham dự chương trình, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban thuộc các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Cán bộ, nhân dân trên địa bàn các phường: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú; Ban Giám hiệu, giáo viên các Trường: THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật và đoàn viên, thanh niên thuộc các trường đại học trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước khi diễn ra chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng lẵng hoa tươi thắm, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân dân và Bộ Công an tổ chức là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức cùng đông đảo cán bộ tham dự Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 16/8, trời mưa, nhưng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang đến đông đủ tham dự Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: Phạm Bằng

Đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân mặc áo đỏ sao vàng tham dự Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: Phạm Bằng

Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa tới 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước với khoảng 150.000 - 200.000 người tham gia, ghi nhận 1 tỷ bước chân chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

Đúng 6 giờ sáng, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân với đồng phục áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, tạo không khí trang nghiêm và thiêng liêng nhằm phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Đúng 6 giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân với đồng phục áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca. Ảnh: Phạm Bằng

Đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân khoác lên mình áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca. Ảnh: Phạm Bằng

Các lực lượng vũ trang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân đã đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Hoạt động đi bộ thể hiện ý nghĩa, tinh thần tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chiến dịch sẽ trở thành một “bước xanh” - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia đi bộ hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia đi bộ hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Không chỉ tổ chức cấp tỉnh, tại 127 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ tình hình thực tế cũng đã tổ chức sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" và khuyến khích các tầng lớp nhân dân mặc trang phục áo đỏ sao vàng và đồng loạt tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca.

Các cháu học sinh cùng phụ huynh đi bộ hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Học sinh, sinh viên trên địa bàn các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú đi bộ hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương phát động và tổ chức cho đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các thành phần xã hội cùng đồng loạt đi bộ từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút, với mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh - sạch - bền vững.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị tổ chức đa dạng các hình thức phong phú, sinh động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thải ròng bằng “0” vào năm 2050, như: Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống xanh, quyên góp xây dựng các quỹ hỗ trợ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo...