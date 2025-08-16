Xã hội Khi cả triệu trái tim cùng chung nhịp đập... Lần đầu tiên trong lịch sử, một sự kiện được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa tới 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước, với hơn 1,2 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 5 tỷ bước chân chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Trong thời khắc đó, triệu con tim cùng chung nhịp đập, triệu người dân hòa cùng một “dòng chảy” của niềm tự hào dân tộc.

Sáng 16/8, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa ở hầu hết các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng Lễ chào cờ và đi bộ thuộc Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trong trang phục áo đỏ sao vàng vẫn được diễn ra đồng loạt với sự tham gia của đông đảo người dân. Sự hiện diện đó càng khẳng định tinh thần yêu nước, dòng máu cách mạng của những người Nghệ trên mảnh đất "địa linh nhân kiệt”.

Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức với quy mô toàn quốc. Ảnh chụp màn hình.

Đông đảo người dân check-in tại Quảng trường Hồ Chí Minh sáng 16/8 với trang phục áo đỏ sao vàng. Ảnh: Diệp Thanh

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ tờ mờ sáng, hàng ngàn người đổ về trong niềm hân hoan. Không gian rộng lớn của quảng trường được lấp đầy bởi màu cờ Tổ quốc và những chiếc ô rực rỡ. Dưới tượng đài người Cha già dân tộc, từ những cụ già đến những em nhỏ, từ các cơ quan, đoàn thể đến những gia đình riêng, những đoàn thiện nguyện đến những nhóm sinh viên… tất cả như có kết nối vô hình, hòa mình vào niềm tự hào dân tộc.

Khoảnh khắc Quốc ca được cất lên, hàng triệu con người cùng đồng thanh hát, đồng lòng hướng về Tổ quốc. Lễ chào cờ không còn là nghi thức đơn thuần, mà là sự kết nối tâm linh với lịch sử, với non sông đất nước. Giọng hát không phải chỉ là những âm thanh, mà là những lời tự sự từ đáy lòng, là niềm tự hào, là lời tri ân, lời hứa với quá khứ và tương lai. Ở đó, mỗi cảm xúc là một mảnh ghép chân thực, vẽ nên bức tranh sống động của sự kiện này.

Dù thời tiết bất lợi nhưng số lượng người tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" rất đông. Ảnh: Đình Tuyên

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Bình (72 tuổi, ở phường Vinh Phú) xúc động chia sẻ: "Ngày còn chiến đấu, cái cảm giác chào cờ và hát Quốc ca thiêng liêng lắm. Hôm nay, đứng giữa biển người này, hướng về lá cờ Tổ quốc, nghe Quốc ca, tôi như đang sống lại những ký ức hào hùng. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống, nhớ đến những hy sinh thầm lặng của thế hệ ông cha. Tự hào lắm! Tự hào vì đất nước mình đã phát triển, tự hào vì lòng yêu nước của thế hệ trẻ vẫn luôn rực cháy".

Cùng từng tham gia cách mạng, cùng chung cảm xúc, cụ Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1929, ở phường Vinh Phú) thổ lộ: "Mấy hôm nay tôi háo hức đến không ngủ được. Vui lắm, thích lắm!”.

Để cả gia đình cùng tham gia sự kiện này, các thành viên đã mua áo đỏ sao vàng từ nhiều ngày trước và thức dậy từ rất sớm để có mặt đúng giờ. Ở tuổi 94, trong chiếc áo đỏ sao vàng, cụ Sương được các con cháu dìu để tham gia hoạt động đi bộ sau sự kiện.

Thầy Trần Văn Thanh và các môn sinh tại Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: NVCC

Tham dự sự kiện trong màu áo xanh của võ phục Vovinam, thầy giáo Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1994, giáo viên Trường Tiểu học Lê Mao) chia sẻ: “Tôi cùng những môn sinh của mình tham gia chương trình với mong muốn khích lệ tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc của các em. Đồng thời, nhắc nhở các em gìn giữ bản sắc dân tộc vì Vovinam là quốc võ của dân tộc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Được biết, sau sự kiện, thầy Thanh và các môn sinh của mình sẽ tham dự Kỳ thi thăng đai cấp trung đẳng Vovinam Việt võ đạo tỉnh Nghệ An mở rộng tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, rất nhiều môn sinh từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng có mặt tại sự kiện này.

Sinh viên Giàng Gia Mé (19 tuổi - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh) hào hứng: "Khi đứng ở đây, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng tự hào vì được là một người Việt Nam. Em nghĩ rằng, sau này dù làm gì, ở đâu, em cũng sẽ luôn nhớ đến hình ảnh này, để sống tốt, học tốt và cố gắng trở thành người có ích cho quê hương, đất nước".

Sau Lễ chào cờ thiêng liêng, hàng chục nghìn người cùng bắt đầu hành trình đi bộ. Cơn mưa sáng sớm không làm vơi đi nhiệt huyết, ngược lại, càng chứng minh rằng, không có bất kỳ trở ngại nào có thể cản được ý chí sắt đá của một dân tộc.

Ở tuổi 94, cụ Nguyễn Thị Sương vẫn cùng con cháu tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Mỗi bước chân mang theo khát vọng về một tương lai tươi sáng, khẳng định tinh thần sự đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trong hàng tỷ bước chân, bước chân chầm chậm của những người thuộc thế hệ cụ Sương như tái hiện lại lịch sử gian khổ của bao thế hệ đi trước. Và những bước chạy tung tăng của những em nhỏ - mầm non tương lai của đất nước là sự khẳng định đầy hứa hẹn về một Việt Nam đang vươn mình. Cứ thế, quá khứ và tương lai cùng hòa vào làm một, tạo nên dòng chảy bất tận…

Không chỉ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, mà tại các địa điểm tổ chức ở các phường, xã, không khí cũng rộn ràng không kém. Dù quy mô nhỏ hơn, nhưng sự trang nghiêm và tinh thần đoàn kết thì vẫn vẹn nguyên.

Kết thúc sự kiện, trên các nền tảng mạng xã hội, ngập tràn hình ảnh, video và dòng trạng thái về sự kiện được chia sẻ rộng khắp. Với niềm tự hào sục sôi, mỗi người dân trở thành một "đại sứ", lan tỏa buổi sáng lịch sử. Hashtag của chương trình liên tục đứng tốp trending, biến sự kiện không chỉ thành một cuộc đi bộ mà còn là một làn sóng văn hóa mạnh mẽ, kết nối và truyền cảm hứng đến hàng triệu người, không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam.

Sáng 16/8, nhóm thiện nguyện "Nồi cháo yêu thương Thành Vinh" phát cháo cho bệnh nhân trong trang phục áo cờ Tổ quốc. Ảnh chụp màn hình.

Mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh về sự kiện. Ảnh chụp màn hình.

Người dân đi bộ trên đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Ảnh: Đình Tuyên

Sự kiện đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" đã vượt xa một hoạt động thể chất thông thường. Từ thành phố đến nông thôn, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu đất nước. Rất nhiều người, dù không thể trực tiếp tham gia sự kiện nhưng đã hưởng ứng bằng cách mặc áo đỏ sao vàng, đăng ảnh check-in với cờ Tổ quốc.

80 năm thành lập nước. Mỗi người trong chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình, nền kinh tế ngày một khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là thành quả của bao thế hệ cha ông đã cống hiến. Chính vì thế, chúng ta, những người đang thừa hưởng thành quả ấy, cần biết ơn và trân trọng những gì mình đang có.