(Baonghean.vn) - Để Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An sớm đi vào thực tiễn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Sáng 20/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Tới dự có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát động cuộc thi. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19. Đồng thời, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cơ sở, hơn 8.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tham gia.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình.

Đại diện các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tham gia cuộc thi dưới sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Diệp Thanh

Với mong muốn quán triệt, lan toả hơn nữa nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, ở địa chỉ: https://laodongnghean.vn/. Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn, đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động các công đoàn cơ sở thuộc hệ thống công đoàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thí sinh tham gia sẽ trả lời bộ câu hỏi ngẫu nhiên theo hình thức trắc nghiệm. Trong 4 tuần thi từ ngày 20/11 đến ngày 17/12/2023, mỗi tuần các thí sinh có thể tham gia tối đa 3 lần, mỗi lần trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng 15/15 câu hỏi.

Thời gian làm bài tối đa là 15 phút, mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm.

Thí sinh được đưa vào danh sách xem xét giải hàng tuần phải là người có bài dự thi hợp lệ; trả lời đúng, đầy đủ các câu hỏi chính của tuần. Người đạt giải sẽ là người đưa ra dự đoán đúng nhất trong thời gian ngắn và sớm nhất.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao giải tập thể cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tỷ lệ đoàn viên tham gia đông nhất với kết quả đúng nhiều nhất.

Cuộc thi diễn ra từ 08h00 ngày 20/11/2023 đến 23h59 ngày 17/12/2023. Mỗi tuần bắt đầu từ 08h00 ngày Thứ Hai, kết thúc 23h59 ngày Chủ Nhật. Kết quả cuộc thi tuần sẽ được cập nhật lúc 08h00 Thứ Ba hàng tuần trên Trang thông tin điện tử và fanpage của Công đoàn Nghệ An./.