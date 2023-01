Phát động phong trào thi đua ‘Tết khuyến học Nghệ An’ năm 2023

(Baonghean.vn) - Phong trào được tổ chức thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các cấp Hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chiều 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và Lễ phát động phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An" lần thứ XX năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh và Hội Khuyến học các huyện, thành, thị; các đơn vị tài trợ cho Quỹ Khuyến học tỉnh; các cá nhân tiêu biểu thuộc chương trình “Học không bao giờ cùng" năm 2022.

Trong năm 2022, các cấp Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều biện pháp để triển khai công tác Hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể: Các cấp hội đã không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học toàn tỉnh hiện có: 21/21 Hội Khuyến học cấp huyện; 460/460 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; trên 4.096 Chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 9.200 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương; 2.132 ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Đến nay toàn tỉnh có trên 775.276 hội viên, đạt tỷ lệ trên 23,2% dân số.

Các phong trào khuyến học được triển khai sâu rộng. Trong năm 2022, các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 87,1 tỷ đồng, bình quân số tiền quỹ/người đạt 26.000 đồng và đã chi học bổng, chi thưởng cho hơn 218.000 đối tượng với trên 68,2 tỷ đồng.

Trong hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An" lần thứ XX, Xuân Quý Mão 2023. Phong trào được tổ chức thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cấp Hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; động viên, khen thưởng những người có thành tích cao trong hoạt động, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân lao động gặp khó khăn trong học tập; phát động và xây dựng nguồn quỹ khuyến học để hỗ trợ việc học tập, học tập suốt đời. Phong trào thi đua “Tết khuyến học Nghệ An" lần thứ XX, Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 5/2.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long đánh giá cao những hoạt động của các cấp Hội Khuyến học ở tỉnh Nghệ An trong năm 2022: Các cấp hội đã thực sự trách nhiệm, nhiệt huyết, tích cực, năng động và hiệu quả trong việc phát triển giáo dục tỉnh nhà và ươm mầm các tài năng trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn các cấp hội khuyến học tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức vững mạnh; đồng hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành giáo dục, của tỉnh; phát huy tốt tinh thần phong trào "Tết Khuyến học Nghệ An" Xuân Quý Mão 2023 để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhân rộng thêm Quỹ khuyến học trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. 5 tập thể thuộc Hội Khuyến học Nghệ An cũng nhận được cờ thi đua xuất sắc, 16 tập thể và 22 cá nhân thuộc Hội Khuyến học Nghệ An nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Đình Long và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao phần thưởng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 15 cá nhân tiêu biểu thuộc chương trình “Học không bao giờ cùng" năm 2022. Đại diện Tập đoàn Viettel cũng trao học bổng "Vì em hiếu học" năm học 2022-2023 cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.