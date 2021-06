Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Lam

Vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 01/6/2021, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một thi thể trôi trên sông Lam đoạn địa phận xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách cầu Bến Thủy 1 (cầu nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) khoảng 2 km.

Giấy tờ tùy thân nghi của nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai trục vớt thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ xử lý hiện trường. Ảnh: Chu Minh

Nạn nhân là nam giới, mặc áo phông trắng, quần bò xanh. Trong người có ví và giấy tờ tùy thân mang tên N.L.P (sinh năm 1999), thường trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An.



Hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai trục vớt thi thể nam thanh niên và phối hợp làm rõ danh tính, liên hệ với người thân.