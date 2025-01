Thời sự Phát huy các nguồn lực, đưa Nghệ An phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Với khát vọng vươn lên, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực; đóng góp có trách nhiệm, tích cực vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tỉnh đang đứng trước vận hội mới, cơ hội mới để vươn mình mạnh mẽ hơn. Với khát vọng vươn lên, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực; đóng góp có trách nhiệm, tích cực vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong các bài viết và phát biểu quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hình rõ nét ý tưởng về một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Tư tưởng này được cụ thể hóa qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII) và chính thức trở thành phương hướng, hành động thống nhất trong Đảng, với đích đến là một đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Kỷ nguyên mới, bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng, không chỉ là lời hiệu triệu tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, các địa phương, đơn vị về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), ngày 29/12/2024). Ảnh: Thành Cường - Phạm Bằng

Năm 2024, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh, thiên tai diễn ra phức tạp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ước đạt 9,01%, đứng thứ 13 cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh, đạt 216.943 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 25.400 tỷ đồng, vượt 59,7% dự toán HĐND tỉnh giao, là năm thứ 3 liên tiếp vượt trên 20.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,2 tỷ USD, năm thứ 4 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh gần 1,75 tỷ USD. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Nghệ An nằm trong tốp 10 tỉnh, thành thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, tiếp tục minh chứng môi trường đầu tư của Nghệ An đang rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Best Pacific, ngày 18/12/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Ngân hàng từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Văn hóa, xã hội có bước đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực.

Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 11.787 nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, đạt 75% nhu cầu cả giai đoạn 2023 - 2025 so với phê duyệt đầu chương trình, đạt 66,36% so với nhu cầu phát sinh. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt kết quả cao, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Những ngôi nhà do Bộ Công an hỗ trợ làm mới cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông hoàn thành vào tháng 8/2023. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024, tỉnh đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều dự án trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Nghệ An được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1243/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng đó, Nghệ An đã tập trung phối hợp triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, như: Dự án đường dây 500kV mạch 3, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh như Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2, Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An; Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua cầu Hưng Đức; Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An); Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Đạo - Trân Châu - Xuân Hoàng - Thành Cường

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, có kết quả, hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Nghệ An quan tâm, chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh được đổi mới mạnh mẽ theo hướng khoa học, linh hoạt, quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến vào các nội dung về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tỉnh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các vi phạm, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh kết nạp được 6.202 đảng viên, đạt 137,82% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đạt 104,8% theo chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo bài bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được không chỉ minh chứng cho sức mạnh nội lực của tỉnh mà còn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của UBND tỉnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tôi bày tỏ tình cảm trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024.

Thành phố Vinh với diện mạo mới, sinh khí mới, đang dần trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Tiến Đông

Nhìn về tương lai, Nghệ An đã định hình những chiến lược, mục tiêu phát triển đầy khát vọng và tầm nhìn sâu rộng. Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà phải quyết tâm lớn, nỗ lực tối đa để thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, phấn đấu tăng trưởng kinh tế mức 2 con số. Cùng đó, Nghệ An sẽ triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung liên quan đến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh và Quy hoạch tỉnh để tạo động lực, nguồn lực và củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Tàu vào nhận hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An sẽ tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền các cấp phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng văn kiện đại hội theo tinh thần đổi mới, giảm phần đánh giá, tăng phần phương hướng, nhiệm vụ; đưa những quan điểm, nội dung mới vào trong văn kiện. Dự thảo Nghị quyết đại hội phải thực tế, mang hơi thở cuộc sống, gắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và kèm theo đó phải có các đề án, dự án, chương trình hành động để triển khai thực hiện được ngay.

Bên cạnh đó, quan tâm, chuẩn bị tốt phương án nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất, sợ sai, đùn đẩy, né tránh.

Huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cho cán bộ và người dân tại từng đơn vị thực hiện sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Nghệ An quyết tâm, quyết liệt thực hiện có kết quả, có hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng: "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả". Xác định đây là cuộc cách mạng, Nghệ An quyết tâm thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất, trên cơ sở đó tạo ra động lực mới, khí thế mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tiếp đà thành công trong những năm qua, Nghệ An tiếp tục tận dụng cơ hội để tăng tốc, bứt phá trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, cải thiện môi trường đầu tư với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tỉnh thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực, đặc biệt là các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết số 137 của Quốc hội để thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng chiến lược như: Dự án đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh; Dự án Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và tiếp tục lựa chọn dự án trọng điểm để triển khai nhằm tạo tác động lan tỏa, củng cố nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Mặt khác, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1), KCN Hoàng Mai II và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập các khu công nghiệp mới để có điều kiện thu hút nhà đầu tư.

Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm của Đảng phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trước mắt là trong dịp đón năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên người dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên); trao quà tặng công nhân đang làm việc tại Nhà máy may Minh Anh (Con Cuông). Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh tập trung huy động, bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trước ngày 31/8/2025, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, giữ vững sự ổn định cho sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghệ An không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có dư luận, biểu hiện gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Những kết quả mà Nghệ An đạt được hôm nay là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới và quyết tâm, nỗ lực không ngừng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến những khát vọng lớn lao sớm trở thành hiện thực. Nghệ An sẽ là một trong những tỉnh đóng góp có trách nhiệm, tích cực vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, tôi gửi tới đồng bào, đồng chí và bạn đọc xa gần lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc quê hương Nghệ An của chúng ta đón một mùa Xuân rộn ràng niềm vui và tràn đầy hy vọng!