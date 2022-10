Phát huy lợi thế về sách trong giai đoạn chuyển đổi số

Xác định xuất bản sách đặt hàng của UBND tỉnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên Nhà Xuất bản Nghệ An luôn đầu tư nhiều công sức để trau chuốt mảng này. Có thể kể tên một số đầu sách đặt hàng có giá trị được Nhà Xuất bản Nghệ An thực hiện những năm gần đây như: “Nghệ An toàn chí”, bộ sách “Vè xứ Nghệ” (9 tập), “Nghệ An đất phát nhân tài” do PGS. Ninh Viết Giao chủ biên, “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng chủ biên, “Phan Bội Châu ở Nhật Bản” của tác giả Chu Văn Thông, “Từ điển tiếng Thái” của tác giả Sầm Văn Bình…

PV: Trong những năm gần đây, Giải thưởng Sách Quốc gia đã tôn vinh rất nhiều tác phẩm có giá trị, được trình bày đẹp và được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Liệu đây có phải là một sân chơi còn quá lớn với những nhà xuất bản địa phương, và Nhà Xuất bản Nghệ An đã đặt ra mục tiêu nào để có thể giới thiệu những tác phẩm hay, ý nghĩa đến với bạn đọc cả nước?

Bà Bùi Thị Ngọc: Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, trao giải cho những cuốn sách và bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, được tổ chức lần đầu vào năm 2018; trước đó, giải mang tên Giải thưởng Sách Việt Nam, diễn ra thường niên từ năm 2004.

Với Nhà Xuất bản Nghệ An, chúng tôi tự tin khi hòa nhập vào sân chơi này, bởi chúng tôi ý thức rất rõ thế mạnh của mình. Trước đây, tại giải thưởng Sách Việt Nam vào năm 2012, Nhà Xuất bản Nghệ An đã vinh dự có cuốn sách “Phan Bội Châu ở Nhật Bản” của tác giả Chu Huy Thông được vinh danh giải Đồng Sách hay, đến năm 2015, cuốn “Đất Nghệ” do Tạp chí Văn hóa Nghệ An tổ chức bản thảo cũng đã được vinh danh giải Khuyến khích. Đặc biệt, năm 2016, cuốn “Vinh xưa” do tác giả Phạm Xuân Cần sưu tầm, biên soạn đã cùng lúc được vinh danh hai giải: giải Bạc Sách đẹp và giải Đồng Sách hay.