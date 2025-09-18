Xây dựng Đảng Phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, để Mường Quàng phát triển bền vững Phát huy những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn trước, xã Mường Quàng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, xã quyết tâm tạo bứt phá toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khái quát về xã Mường Quàng

Xã Mường Quàng được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã: Châu Thôn, Cắm Muộn và Quang Phong, thuộc huyện Quế Phong cũ. Sau sắp xếp, xã có tổng diện tích tự nhiên 342,95 km², dân số 17.917 người với 3.370 hộ dân. Trên địa bàn hiện có ba dân tộc cùng sinh sống là Thái, Kinh và Khơ Mú, trong đó dân tộc Thái chiếm đa số, giữ vai trò trung tâm trong đời sống văn hóa – xã hội của cộng đồng.

Với truyền thống văn hóa lâu đời, Mường Quàng nổi bật bởi những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái như múa lăm vông, hội Xăng Khan, vũ hội rượu cần, nghệ thuật cồng chiêng, khắc luống... Những nét đẹp truyền thống ấy không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch văn hóa trong tương lai.

Hang Thăm Binh, được xem là một trong những hang núi kỳ vĩ ở miền Tây Nghệ An. Ngoài cảnh sắc thì hang động này còn có dòng nước trong xanh xuyên suốt hàng cây số. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Thiên nhiên ưu đãi cho Mường Quàng nhiều cảnh quan kỳ thú và còn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có: hang Thăm Mè Mòn (bản Chiếng Huổng), hang Thăm Binh và Thăm Bán (bản Cắm), suối Thăm Bô – nơi dòng nước độc đáo “ấm mùa đông, mát mùa hè”; hay hang Thăm Mè Sứa (bản Na Tỳ)... Đây là những tiềm năng quý giá để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc và khai thác hiệu quả lợi thế địa phương.

Tuy nhiên, với đặc thù là xã miền núi có địa hình phức tạp, hạ tầng giao thông trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, gây không ít khó khăn cho đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân. Dù vậy, với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của toàn thể nhân dân, xã Mường Quàng đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội

Giai đoạn 2020–2025, xã Mường Quàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn xã đạt 6,91%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,05 triệu đồng (năm 2020) lên 18,49 triệu đồng (năm 2025). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: giảm dần tỷ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 312 tỷ đồng; thu ngân sách trong 5 năm đạt 2,077 tỷ đồng, chi ngân sách 221,396 tỷ đồng, đảm bảo công khai, hiệu quả, tiết kiệm.

Cùng với phát huy lợi thế địa phương, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, xã Quang Phong hoàn thành 18/20 chỉ tiêu, Cắm Muộn 26/34 chỉ tiêu, Châu Thôn đạt 31/36 chỉ tiêu.

Bà con Mường Quàng tích cực phục hồi diện tích canh tác nông nghiệp sau lũ, dịp cuối tháng 7/2025. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Lĩnh vực nông – lâm – thủy sản có bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,46%/năm. Năng suất lúa đạt 53,48 tạ/ha/vụ (vượt 102% chỉ tiêu). Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, tăng trưởng 4,5%/năm. Công tác trồng và bảo vệ rừng được triển khai hiệu quả, chủ động phòng cháy chữa cháy, khai thác hợp lý rừng trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Thủy sản được duy trì ổn định với diện tích 69 ha, sản lượng trung bình 138 tấn/năm.

Mô hình chăn nuôi của một hộ dân tại bản Phả Pạt, xã Mường Quàng. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển ổn định, duy trì các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mộc dân dụng... tạo việc làm cho người dân. Hoạt động thương mại – dịch vụ đáp ứng nhu cầu dân sinh, toàn xã có 180 cơ sở, doanh thu ước đạt 2,448 triệu đồng/năm.

Công tác khoa học – công nghệ và chuyển đổi số có chuyển biến rõ rệt. Chính quyền sử dụng hiệu quả phần mềm điều hành, quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Nông dân bước đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn đổi mới rõ nét. Hệ thống điện – đường – trường – trạm được đầu tư, nhà ở kiên cố hóa, đời sống người dân cải thiện. Đến năm 2025, xã Quang Phong và Cắm Muộn mỗi xã đạt 13/19 tiêu chí, xã Châu Thôn đạt 16/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo còn 34,08%, hộ cận nghèo 33,77%.

Giờ ra chơi của thầy và trò ở điểm trường Huồi Máy. Ảnh tư liệu: Hữu Vi

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. 6/11 trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 95% phòng học được kiên cố hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh nâng cao, không để dịch lớn xảy ra. An sinh xã hội được đảm bảo, 715 lao động đi xuất khẩu, hơn 2.300 lao động được đào tạo nghề hoặc tư vấn việc làm.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Mô hình “xã sạch về ma túy” và các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả.

Khát vọng đổi mới, phát triển bền vững và toàn diện

Tiếp nối những thành tựu nổi bật đạt được trong giai đoạn 2020–2025, bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030, Đảng bộ và nhân dân xã Mường Quàng xác định rõ tầm nhìn và định hướng phát triển toàn diện với quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đồng thuận của Nhân dân được phát huy, xã Mường Quàng đặt ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hệ thống kênh mương nội đồng được địa phương huy động lực lượng khơi thông, nạo vét, đảm bảo tưới tiêu cho diện tích phục hồi sau lũ. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Với phương châm xuyên suốt: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, xã Mường Quàng xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường vai trò nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, rừng, tài nguyên, bản sắc văn hóa và con người để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, xã Mường Quàng đã đề ra 27 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn xã.

Ba khâu đột phá chiến lược được xác định là then chốt để tạo ra chuyển biến rõ nét và bền vững. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng sâu rộng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng chính quyền số thân thiện, gần dân, phục vụ hiệu quả, với đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy vì Nhân dân. Thứ hai, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin – truyền thông và các thiết chế văn hóa – xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thứ ba, xây dựng con người xã Mường Quàng phát triển toàn diện, có lòng yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến; chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, từng bước hình thành nếp sống văn hóa mới, văn minh trong cộng đồng.

Tin tưởng rằng, với những nền tảng vững chắc đã đạt được, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, xã Mường Quàng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025–2030, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Quàng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: MQ