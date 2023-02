Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 8/7/2014 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng chỉ thị, nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp cho từng giai đoạn, từng năm. Các cấp, các ngành, địa phương ở tỉnh cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết.

Đi vào thực hiện cụ thể, Nghệ An đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tỉnh đã vận hành đồng bộ, linh hoạt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu”, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ vững chắc, các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh. Công tác quy hoạch tổng thể, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Trong số 800 dự án đầu tư trong và ngoài nước được cấp phép (700 dự án đầu tư trong nước và 100 dự án đầu tư nước ngoài) thì trong đó có 37 dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan quốc phòng - an ninh.

Giai đoạn 2014 - 2022, Nghệ An cũng đã đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông quan trọng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có tác động tới phát triển liên vùng (với 1.450 km quốc lộ, 1.005 km đường tỉnh, 18.110 km đường tuần tra biên giới và đường giao thông nông thôn). Các tuyến đường hoàn thành đã tạo điều kiện nâng cao khả năng lưu thông hàng hóa, giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch trong thời bình cũng như sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thời chiến.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá, vững chắc. Đến năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Nghệ An đạt 9,08%, thuộc nhóm 3 địa phương cao nhất vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đứng thứ 22 cả nước. Quy mô GRDP của tỉnh đến năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng (đứng thứ 2 vùng, thứ 10 cả nước). GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,43 triệu đồng, gấp 2,17 lần so với năm 2013... Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2021- 2025 là 7,8%.

Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chăm lo. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được xã hội hóa sâu rộng. 10 năm qua, toàn tỉnh đã thu được 207.827 triệu đồng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tặng 122.992 sổ tiết kiệm cho người có công. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND về “Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo” để thực hiện mục tiêu “Không để hộ người có công thuộc hộ nghèo”.

Việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Từ năm 2015, tỉnh đã đạt 100% các xã có sóng thông tin di động. Từ năm 2017 đến năm 2019, Nghệ An bắt đầu thực hiện phủ sóng 4G ở hầu hết các khu vực trung tâm của các huyện, thành, thị và các xã lân cận. Đây thực sự là những hạ tầng thiết yếu, góp phần quan trọng để hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai và các tình huống đột xuất khác.

Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Mối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết tôn giáo được cải thiện. Niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được nâng lên rõ rệt. Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phát huy (Toàn tỉnh có 148 mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng tại 645 đầu mối; có 244 ban chỉ đạo tự quản, với 2.321 ban tự quản, 12.171 tổ tự quản)… góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự,an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đã đầu tư ngân sách xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, nhất là công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xây dựng các thành phần thế trận khu vực phòng thủ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng luôn được chú trọng triển khai cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng tốt. Nghệ An cũng đã lãnh đạo công tác tuyển quân, tuyển sinh bảo đảm hằng năm đều giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng tốt hơn.

Tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án chiến đấu, địa hình, đối tượng tác chiến. Kết quả kiểm tra huấn luyện các nội dung hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78% khá, giỏi trở lên; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 hoàn thành xuất sắc.

Các lực lượng, cơ quan chức năng đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, các hoạt động khủng bố, phá hoại; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Những năm qua, ở tỉnh đã thực hiện khởi tố 7 vụ, 16 bị can về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; điều tra làm rõ 7.964 vụ, 24.962 đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự xã hội. Tội phạm về trật tự xã hội trung bình giảm 4%/năm.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh đạt hiệu quả tốt; phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Bên cạnh việc giữ vững và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác truyền thống, tỉnh đã mở rộng các thị trường mới như các nước, vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số nước châu Âu, châu Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, lao động...

Tăng cường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bên cạnh những thành quả to lớn, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ở tỉnh vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết có nơi, có thời điểm chưa được quan tâm, coi trọng đúng mức. Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình về quốc phòng - an ninh ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở có khi chưa chặt chẽ, kịp thời, xử lý một số tình huống còn lúng túng. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng phòng thủ ở một số đơn vị cấp huyện còn hạn chế, nhất là thế trận quân sự khu vực phòng thủ và năng lực phòng thủ dân sự… Những hạn chế này cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Thời gian tới, những thách thức đối với Nghệ An là không nhỏ. Trên địa bàn tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được tăng cường. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Lực lượng vũ trang được nâng lên... Tuy nhiên, an ninh nông thôn, an ninh mạng, an ninh đô thị, an ninh vùng giáo, khu công nghiệp, trên tuyến biên giới phía Tây vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Các mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư sẽ xuất hiện những phức tạp mới. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, hoạt động của tội phạm diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Trong khi đó, quy mô và tiềm lực kinh tế của tỉnh còn hạn chế, phát triển chưa đều, chưa bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và hiện đại, đang là nút thắt lớn nhất cản trở sự phát triển kinh tế, tác động không nhỏ đến xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh. Việc xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quân sự ở địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã gặp khó khăn về quỹ đất.

Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghệ An đã đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân; kết hợp sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, nền văn hóa và lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh.

Để thực hiện tốt mục tiêu, tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng các cấp, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng chính trị, tinh thần, "thế trận lòng dân”; kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường quốc phòng với bảo đảm an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các nhiệm vụ, giải pháp đã và đang được chú trọng thực hiện là: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị. Đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để góp phần phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội./.