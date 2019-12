Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang trên quê hương Xô Viết

Phóng viên: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân là sự kiện hết sức quan trọng của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Dịp này, đồng chí có thể cho biết rõ hơn truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà: Được thành lập từ tháng 8/1945, trong suốt hàng chục năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cho dù là thời chiến hay thời bình, đơn vị vẫn luôn là lực lượng quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, dân tộc.

Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên – Châu Khang

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An chỉ đạo công tác tác nghiệp trên bản đổ trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Đàn. Ảnh Trọng Kiên Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang Nghệ An đã quán triệt sâu sắc đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”. Phát huy cao độ các Đội tự vệ Đỏ từ thời Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ quan quân sự đã tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn nêu cao dũng khí cách mạng, lập nhiều chiến công to lớn, để lại những dấu ấn lịch sử không thể nào quên, như: Sơ tán, vận chuyển hàng ngàn tấn máy móc lên an toàn khu ở miền ngược; triệt để tiêu thổ kháng chiến; tổ chức bắt bọn phản động đầu sỏ trong đảng “Bào Ca” ở Quỳ Châu; chi viện chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường Lào, Bình-Trị-Thiên, Bắc Bộ, đặc biệt là chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó có một phần không nhỏ mang ý nghĩa quan trọng quyết định là nhờ sự chi viện to lớn của hậu phương, trong đó có Nghệ An, cả vật chất lẫn tinh thần.

Ngoài việc hành quân xa mang vác nặng cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh còn phải vượt qua nhiều địa hình khác nhau. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là một trong những tỉnh vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam và Đông Dương, vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, là địa bàn trọng điểm đánh phá đầu tiên, liên tục dài ngày, khốc liệt nhất, và cũng là địa bàn đánh phá cuối cùng trong 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Đế quốc Mỹ.

Hàng trăm tên làng, tên núi, tên sông cùng hàng ngàn vạn con người “gan vàng, dạ ngọc” trên đất Nghệ An đã đi vào lịch sử dân tộc, đã làm nên những bến phà, những chiếc cầu và những đoạn đường giao thông huyền thoại đánh Mỹ, thắng Mỹ. Trong giai đoạn này, LLVT Nghệ An có 158 tập thể, 73 cán bộ, chiến sỹ được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân. Với chiến công xuất sắc, LLVT Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1978).

Phóng viên: Phát huy truyền thống đó, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã có những đóng góp cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết, trải qua 30 năm kháng chiến giải phóng dân tộc, LLVT Nghệ An đã kiên trì cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc, giữ vững mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn, nắm vững chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp toàn dân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong điều kiện mới, giành được những thành tựu to lớn.

Lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Kiên Nắm vững nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, tình hình đất nước, tỉnh nhà, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT các cấp vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao; thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học vào phục vụ huấn luyện và công tác; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ và chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là giai đoạn Bộ CHQS tỉnh đã tạo nên những bước phát triển mới cho LLVT và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh, đạt được chất lượng, hiệu quả cao. Nhiều năm là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh và của LLVT Quân khu 4. Đặc biệt, với đặc thù địa bàn phức tạp, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ SSCĐ, từ đó đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện nhanh chóng Đề án “Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực của các xã biên giới”. Đề án đã tăng cường khả năng phòng thủ, khả năng SSCĐ và chiến đấu trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An, tạo hiệu quả thực sự cho ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phức tạp. Đề án được thực hiện cũng là điểm phát triển nổi bật trong công tác xây dựng địa bàn an toàn làm chủ của LLVT Quân khu 4.



Một trong những điểm nổi bật là với sự tham mưu tích cực của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh thực hiện hằng năm việc tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, chiêu sinh đào tạo đạt chất lượng cao, đúng chỉ tiêu yêu cầu, sát thực tiễn tình hình tỉnh nhà.





Tháng 10/2019, mưa lớn gây ngập lụt khắp thành phố Vinh. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã có mặt để ứng cứu tài sản cho người dân. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ SSCĐ, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Bằng nhiều biện pháp, tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cấp, các ngành chức năng bám nắm cơ sở địa bàn trọng điểm phía Tây, vùng biển đảo và các khu vực đặc thù; tổ chức nắm, rà soát, phân tích tình hình, phát hiện và thực hiện dự báo sớm, kịp thời an ninh chính trị ở tất cả các thời điểm. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các phương án phòng ngừa kịp thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, có nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc. Trong công tác đối ngoại, hơn 10 năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện được hàng chục đề án để phát huy, giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ở 6 tỉnh của bạn. Trọng tâm là 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, và Bôlykhămxay có chung đường biên giới với Nghệ An, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Phóng viên: Trong suốt giai đoạn 2008 - 2019, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Đảng bộ luôn đạt TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc. Thành tích hôm nay có sự tiếp nối truyền thống 74 năm qua phải không thưa đồng chí?

Lực lượng cán bộ phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà: Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau lập nên nhiều chiến công, làm rạng rỡ thêm lịch sử của quê hương Xô viết anh hùng và xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện ở các mặt:

Một là, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN, với nhân dân, SSCĐ vì nước vì dân, bền bỉ chịu đựng gian khổ, quyết đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù.

Hai là, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và xây dựng thế trận chiếntranh nhân dân ở địa phương.

Ba là, cùng cả nước, vì cả nước thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Bốn là, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung nhất là với nhân dân và quân đội Lào anh em.