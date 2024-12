Kinh tế Phát huy vai trò của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An Ngày 18/9/2007, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận 9 huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An là Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới với tổng diện tích gần 1,3 triệu ha.

Tăng cường truyền thông và quảng bá sản phẩm đặc trưng

Đây là khu dự trữ sinh quyển trên cạn lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây có các giá trị về đa dạng sinh học cao với 3 vùng lõi là: Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Huống và Khu BTTN Pù Hoạt, tạo ra nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ và còn là ngôi nhà chung của 6 nhóm dân tộc anh em, gồm: Kinh, Thái, Thổ, Khơ Mú, H’Mông và Ơ Đu với nhiều nét văn hóa truyền thống



Năm 2024, nhờ thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ do UNESCO, Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, nên Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong tổ chức 42 cuộc truyền thông cấp xã, với tổng 1.890 đại biểu tham gia.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Kết quả là đã truyền tải tới đại biểu tham dự các thông tin cơ bản về danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (Khái niệm Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; giới thiệu Ban quản lý, tình hình biến đổi khí hậu, giới thiệu và quảng bá các hình ảnh, các giá trị đặc trưng về văn hóa, đa dạng sinh học của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An…); các nội dung về vai trò, ý nghĩa trong các hoạt động quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hình thức truyền thông đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tiễn tại địa phương. Ngoài ra, đã phát hành trên 60 tin, bài trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội phổ biến; tham gia trên 27 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Văn phòng Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An kết nối với các địa phương tham gia các cuộc xúc tiến thương mại thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng như: Dược liệu, dệt thổ cẩm, hoa quả… Trong đó, tiêu biểu là tham gia trưng bày tại chuỗi sự kiện do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall tổ chức Chương trình "Festival nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội lần 3 năm 2024" từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/2024 để kết nối, quảng bá và xúc tiến đầu ra cho các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chương trình Festival với quy mô khoảng 110 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp và trên 1.500 dòng sản phẩm, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống của Thành phố Hà Nội và 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trao giải thưởng Cuộc thi "Nói không với rác thải nhựa".

Gian hàng Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An bao gồm sản phẩm của 3 đơn vị: Dệt thổ cẩm Hoa Tiến là sản phẩm đặc trưng đến từ huyện Quỳ Châu. Thảo mộc Kim Nhan là thương hiệu đến từ huyện miền núi Anh Sơn. Dược liệu Pù Mát được trồng tại địa bàn huyện Con Cuông như các sản phẩm: trà túi lọc, cao, trà hòa tan cà gai leo, dây thìa canh… đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển đã xây dựng phương án bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; Khảo sát xây dựng trồng thử nghiệm cây khôi nhung (khôi tía) (Ardisia silvestris Pit.) dưới tán rừng tại khu vực thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp; Khảo sát, chọn địa điểm tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh và bảo tồn các loài chè hoa vàng dưới tán vườn, tạo cơ sở đề xuất mở rộng và phát triển sinh kế cho người dân khu vực miền Tây Nghệ An; Hỗ trợ 4 mô hình phát triển nấm sò (nấm bào ngư) trên địa bàn huyện Quế Phong; Điều tra đánh giá, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển các hệ sinh thái rừng và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ môi trường rừng Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An…

Năm 2024, Văn phòng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR). Đây là dự án được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), với tổng kinh phí 6.660.000 USD triển khai trong 5 năm (từ 2019-2024) do Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Địa điểm thực hiện dự án là Hà Nội và 3 khu D dự trữ sinh quyển là Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – tỉnh Quảng Nam, Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai và Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Phát huy các giá trị về đa dạng sinh học

Trong quá trình hoạt động, Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được các tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm đầu tư các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng. Các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất từng bước tạo sinh kế bền vững cho người dân, như: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF); Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), UNESCO; Tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Hà Lan (SNV); Quỹ cảnh quan đa dạng sinh học lưu vực sông Mê Kông (BLF) do Vương quốc Anh tài trợ; Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI); Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW)…

Để thực hiện nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trong Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, năm 2025, Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An tập trung điều tra, nghiên cứu xây dựng chương trình phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái; Lập kế hoạch và thiết lập các khu có giá trị bảo tồn cao, các khu rừng có giá trị bảo tồn loài và các khu rừng là những hệ sinh thái hiếm hoặc đang bị đe dọa ở vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Các đơn vị chức năng, địa phương tuần tra, bảo vệ rừng thuộc Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trong Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Tổng hợp tư liệu, tài liệu về kiến thức bản địa liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên đa dạng sinh học của các cộng đồng dân cư sinh sống trong phạm vi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Tiếp tục thực hiện xúc tiến, quảng bá các sản phẩm đặc trưng bản địa, các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủ công nghiệp đặc sản của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An gắn với phát triển kinh tế du lịch; Hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế bền vững (dự kiến thực hiện mô hình cây ba kích tím và chè hoa vàng). Điều tra, khảo sát xây dựng phương án bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài trên địa bàn huyện Quế Phong.

Bản làng đổi mới trong Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An