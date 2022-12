Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự Nghĩa Đàn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, trong chương trình làm việc tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh, Huyện ủy Nghĩa Đàn.

Trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, trong năm 2022, mặc dù bối cảnh rất khó khăn, song với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, tỉnh ta đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,08%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.370 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đạt kết quả như vậy, lực lượng quân đội, công an toàn tỉnh đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tham gia tích cực vào công tác giúp nhân dân khắc phục, phòng, chống thiên tai, nhất là trong đợt lũ do hoàn lưu bão số 4 tháng 10 vừa qua, thể hiện tình cảm quân dân và dân rất sâu nặng. Trong năm nay, lực lượng quân sự tỉnh cũng đã tham mưu tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự đạt kết quả tốt, được Quân khu 4 đánh giá cao.

Điểm lại một số kết quả nổi bật của tỉnh nói chung, cũng như công tác quân sự, quốc phòng nói riêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những đóng góp của Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn trong thành tích chung đó; gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng quân sự huyện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Dân và Đảng dành cho bộ đội Cụ Hồ.

Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, Thượng tá Hoàng Song Tùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn cho biết, hiện nay đơn vị đang khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2023, theo đó sẽ tuyển 152 công dân nhập ngũ (138 nghĩa vụ quân sự, 14 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân); đồng thời sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập trung tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2023.