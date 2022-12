Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gặp mặt đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã có buổi gặp mặt, trao đổi với đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An theo phân bổ của Trung ương Đoàn là 16 đồng chí, cơ cấu gồm một đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI (đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn) và 15 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII.

15 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 3 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh; 4 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương; 5 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở và 3 đoàn viên tiêu biểu.

Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội) với sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội tại phiên thứ hai ngày 14/12, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An sẽ tham gia thảo luận tại 6 diễn đàn. Cụ thể, Diễn đàn 1: Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên; Diễn đàn 2: Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước; Diễn đàn 3: Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên; Diễn đàn 4: Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu; Diễn đàn 5: Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập; Diễn đàn 6: Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Ngoài ra, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đăng ký và gửi 2 tham luận tại Đại hội với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong trường học” và “Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với công tác vận động, đoàn kết tập hợp, hỗ trợ thanh niên có đạo lập thân, lập nghiệp”.

Tỉnh đoàn Nghệ An còn mang đến triển lãm 2 sản phẩm sáng tạo gồm Hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc và Gậy thông minh; 2 sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên gồm muối Nanosalt - tinh hoa của biển và Seboo - Creative Toy - sản phẩm đồ chơi trẻ em từ tre; 2 sản phẩm của Tổng đội TNXP thuộc Tỉnh đoàn gồm chè Tuyết Shan và tinh nghệ viên mật ong.

Sau đại hội, đoàn đại biểu đăng cai tổ chức hoạt động cấp Trung ương “Ngày thanh niên cùng hành động” tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc tại thị xã Hoàng Mai.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chúc mừng 16 đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn.

Chia sẻ những thành quả mà toàn tỉnh đã gặt hái được trong thời gian qua, đồng chí khẳng định những đóng góp không nhỏ của lực lượng tuổi trẻ tỉnh nhà. Thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, với mong muốn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh là trung tâm tập hợp, đoàn kết, là hạt nhân phát huy sức trẻ, trí tuệ để tiếp bước truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đồng chí tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy chế, chương trình làm việc của Đại hội. Bên cạnh đó, tham dự Đại hội với tâm thế sẵn sàng và chủ động để đóng góp trí tuệ của tuổi trẻ Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Tại các diễn đàn, đoàn đại biểu cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, hướng tới các giải pháp để phát huy các thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế của công tác Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Cuối cùng, các đại biểu dự Đại hội cần tiếp thu, lĩnh hội các nội dung, chủ trương mà Đại hội đề ra, đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội để sau khi trở về địa phương, cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động đúng với tinh thần, khí thế của thanh niên.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào các nội dung của Đại hội. Đồng thời, học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả để triển khai áp dụng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà; nghiêm túc thực hiện quy chế của Đại hội đề ra.