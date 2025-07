Xây dựng Đảng Nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, trí tuệ để kỳ họp thành công, hiệu quả Sáng 9/7, tại phường Thành Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Phạm Bằng

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời!

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kính thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 31 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các vị đại biểu và cử tri!

Kỳ họp thứ 31- kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh là một kỳ họp rất quan trọng, mang tính bản lề trong 2 phương diện; đây là kỳ họp đầu tiên sau khi tỉnh Nghệ An hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, xã); chúng ta đang bước vào 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, thời điểm cần sự thống nhất cao và hành động quyết liệt, đồng bộ để về đích đúng hướng, đúng tầm. Từ ngày 1/7/2025, bộ máy đơn vị hành chính 2 cấp chính thức đi vào hoạt động đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đến nay, hoạt động của chính quyền xã, phường mới trên địa bàn cơ bản thông suốt, ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở khẩn trương bắt nhịp công việc với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn với tinh thần phục vụ nhân dân; việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, không bị gián đoạn. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị đã tích cực, khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị, triển khai mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà góp phần tạo nên kết quả chung của tỉnh trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đảm bảo tiến độ, chất lượng, sẵn sàng cho đất nước ta phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại diện các cơ quan Trung ương dự Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà!

Theo chương trình được thông qua, Kỳ họp thứ 31 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm:

Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

6 tháng đầu năm, cùng với sự quyết liệt, khẩn trương thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 8,24% (xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; thứ nhất tiểu vùng Bắc Trung Bộ), thu ngân sách đạt 13.890 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm 2024. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lên việc hoàn thành kịch bản tăng trưởng các quý còn lại, việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 vẫn còn nhiều thách thức; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn vốn còn chậm. Thu hút FDI vào khu kinh tế và khu công nghiệp đạt kết quả chưa cao, thấp hơn so với cùng kỳ. Quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường vẫn còn bất cập; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện, tình trạng cơ sở hành nghề y, dược không có giấy phép hành nghề chưa được khắc phục triệt để; nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao chưa đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), quản trị hành chính công (PAPI), đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) chưa được cải thiện và giảm thứ hạng so với năm trước…

Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và các giải pháp để vận hành hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua 19 Nghị quyết chuyên đề quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong bối cảnh mô hình tổ chức mới như điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; mức thu phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sửa đổi mức chi công tác phí, chi hội nghị; quy định nội dung, mức chi tuyển dụng công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến công; thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; chương trình phát triển nhà ở…

Đây là những quyết sách có ý nghĩa quan trọng, cần được xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để bảo đảm đồng thuận, khả thi, sát thực tiễn. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình kỳ họp theo quy định. Kỳ họp sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành chất vấn đối với các nhóm vấn đề gồm: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh. Đây là những vấn đề “nóng”, bức xúc, được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà!

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 31, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ sớm, có chất lượng, đúng thẩm quyền và quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian kỳ họp tiếp tục đổi mới theo hướng rút gọn từ 3 ngày còn 2 ngày. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh kể từ khi chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia dự của 130 Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thành công trong việc tổ chức kỳ họp này của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Hội đồng nhân dân các xã, phường tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 31, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII./.