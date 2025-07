Sáng nay (9/7) khai mạc Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày làm việc (9, 10/7), HĐND tỉnh nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết. Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh nghe 27 báo cáo và xem xét, thông qua 20 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thảo luận tại tổ, hội trường.

HĐND tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề được lựa chọn gồm: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp được tổ chức tại Trung tâm hội nghị số 25, đường Lê Mao, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống điện thoại trực tuyến với 3 số máy: 02383.598.828, 02383.598.800, 02383.598.747.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận tại hội trường (ngày 9/7), chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết trình kỳ họp (ngày 10/7) trên kênh NTV; đồng thời cập nhật liên tục trên các ấn phẩm báo điện tử (baonghean.vn), kênh FM VON 99,6Mhz, báo in và các nền tảng số: Facebook Báo Nghệ An, Facebook Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go, website truyenhinhnghean.vn.