Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành

Sáng 14/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Huyện ủy Yên Thành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tỉnh và huyện Yên Thành đã tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; Kết quả thực hiện Kết luận số 95-KL/TU ngày 5/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 189 -KL/TU ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án số 5155); kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện Yên Thành.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Thành khẳng định: Với sự năng động trong lãnh đạo, điều hành, phát huy những yếu tố thuận lợi, khắc phục, hạn chế những khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra.

Theo đó, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 1/7/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành 23 Nghị quyết, đề án, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, đến nay đã có 15/32 chỉ tiêu đạt. Trong đó: đạt 2/7 chỉ tiêu về kinh tế; 7/14 chỉ tiêu về xã hội; 3/5 chỉ tiêu về môi trường; 3/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2022 đạt 9,65%, đạt kế hoạch Đại hội (Nghị quyết Đại hội 9,6-10,6%).

Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 11.650 tỷ đồng, tăng bình quân mỗi năm 15,88%, đạt 71,91% Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: Ngành Nông - Lâm - Thủy sản giảm từ 39,67% xuống 37,33%; Công nghiệp - Xây dựng tăng từ 24,09% lên 28,13%; Ngành dịch vụ đạt 34,54%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, các khoản thu đều đạt và vượt tiến độ đề ra; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2022 đạt 793 tỷ đồng, vượt 65% Nghị quyết Đại hội (480-500 tỷ), tăng 74,29% so với đầu nhiệm kỳ.

Huyện Yên Thành đã thu hút được nhiều dự án lớn, đi vào vận hành khai thác hoặc đang gấp rút triển khai như: Nhà máy may An Hưng, Nhà máy gạo của Tập đoàn TH, Trung tâm thương mại Thọ Thành, khu đô thị kiểu mẫu Thị trấn Yên Thành... Tiếp tục thu hút thêm một số dự án trọng điểm: Dự án Nhà máy may An Hưng 2 ở xã Thọ Thành, Nhà máy giày ở xã Tăng Thành, Nhà máy may ở xã Long Thành, Tập đoàn APG đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Sau khi được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền cấp huyện, cấp xã đang tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2021, huyện Yên Thành có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; và theo kế hoạch trong năm 2022 sẽ có 7 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và 2 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, chú trọng quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước vào cuộc sống kịp thời; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác phát triển Đảng được huyện đặc biệt quan tâm. Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, toàn huyện có 42 xóm của 22 xã, đến ngày 30/9/2022, tổng số xóm thuộc Đề án là 19 xóm, tại 13 xã; kết nạp được 34 đảng viên tại các xóm thuộc Đề án 01; Kết quả Đề án 5155-ĐA/TU và Kết luận 189 -KL/TU trên địa bàn huyện đã thành lập 7 chi bộ doanh nghiệp; Kết nạp 87 đảng viên mới (từ 2014 đến nay); thành lập các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW, toàn huyện đã giảm được 4 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, 3 trường và điểm trường cấp trung học cơ sở và tiểu học, 117 tổ, phòng ban và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm 159 xóm, khối và chi bộ xóm khối, 795 chi đoàn, chi hội... Giảm mạnh 2.714 biên chế làm việc hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được chú trọng nâng cao về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Huyện chăm lo công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị.

Hành động quyết liệt

Thảo luận tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ban, sở, ngành trong tỉnh đã có những đánh giá, gợi mở, đề xuất thêm các giải pháp về các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp cán bộ; tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như công tác xây dựng Đảng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại huyện Yên Thành. Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát bằng các đề án, chương trình cụ thể, với nhiều cách làm sáng tạo. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ, chung sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị huyện Yên Thành cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 5 chương trình trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, bám sát chỉ đạo cấp trên để tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, rút ra bài học kinh nghiệm khắc phục hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 01, Đề án số 5155 theo các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kế hoạch của Bộ Chính trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, quan tâm tạo nguồn bồi dưỡng nhân tố tích cực kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị huyện Yên Thành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức sắp xếp, sáp nhập bộ máy. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện sáp nhập bộ máy, đơn vị hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý biên chế.

Tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc sau sáp nhập tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản, trường học...