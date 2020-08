Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Công an Nghệ An

Cùng dự làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh duyệt đội tiêu binh danh dự Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Hồ Xuân Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Nghệ An là 1 trong 18 địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) của cả nước. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, bình yên.

Tuy nhiên, các vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra. Hoạt động một số loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người. Xuất hiện một số hành vi tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm hơn như: tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, kinh tế - môi trường.

Trước tình hình trên, Công an Nghệ An đã đảm bảo ANTT trong mọi tình huống, với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chiến lược, dài hạn để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác ANTT; tập trung bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, có tham mưu giải quyết căn cơ, bài bản các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả các hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối; đã bắt giữ, xử lý 8 đối tượng, truy nã 1 đối tượng, cảm hóa 21 đối tượng.

Không để hình thành tội phạm có tổ chức, xã hội đen. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 84,2%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt gần 5.200 vụ ma túy, thu 1,4 tấn ma túy các loại.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT không ngừng được nâng cao, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, tập trung quản lý người nước ngoài.

4 năm liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ nhất trong toàn lực lượng về công tác cải cách hành chính.

Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã bắt giữ hơn 1,4 tấn ma túy các loại. Ảnh tư liệu

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng Công an Nghệ An đã căng mình trên tuyến đầu chống dịch, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm chỉ đạo. Công an tỉnh là đơn vị đi đầu trong việc tinh gọn bộ máy. Hiện đã bố trí được 1.361 đồng chí công an chính quy tại 428/428 xã, thị trấn. 5 năm liền, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo ANTT trong mọi tình huống. Trong đó, có 3 nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Chủ động triển khai lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức rà soát để chỉ đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Quốc hội và Bộ Công an giao trong năm 2020. Tập trung lực lượng, biện pháp cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly, làm tốt công tác rà soát nắm người, nắm việc với phương châm chống dịch như chống giặc.

TIẾP TỤC GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam biểu dương những thành tích, kết quả của Công an Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tỷ lệ phá án đạt cao, góp phần giữ được sự ổn định chính trị, an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước cho rằng, với đường biên giới dài, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn rất đáng lo ngại; nếu không giữ tốt có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy.

“Tội phạm ma túy ngày càng liều lĩnh, từ số lượng nhỏ thì giờ chúng đã buôn hàng ký, hàng trăm ký. Điều đó thể hiện, 5 năm qua, số lượng ma túy mà Công an Nghệ An bắt giữ là hơn 1,4 tấn. Nếu lượng ma túy này đưa ra xã hội sẽ gây hậu quả rất lớn cho người dân, xã hội. Tôi rất khâm phục trước tinh thần đấu tranh rất quyết liệt, dũng cảm, hy sinh của lực lượng Công an Nghệ An”. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Đặc biệt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều ngày lễ lớn; đặc biệt là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội. Đây cũng là năm Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều vai trò trọng trách đối với Quốc tế.

Vì thế, ngành công an phải xác định được trách nhiệm vô cùng nặng nề là bảo vệ tốt nhất các nhiệm vụ trên, đạt được yêu cầu, chất lượng đề ra; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để cùng với cả nước chiến thắng đại dịch này.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước đánh giá, Nghệ An là tỉnh còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, đặc biệt là ở các huyện miền núi; thu hút đầu tư dù đã nỗ lực những còn hạn chế; vì thế tỉnh cần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư nhiều dự án hơn nữa.

Theo đó, lực lượng Công an Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị để góp phần tích cực cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, phát huy truyền thống của ngành công an, trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn và sẽ có nhiều điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện tập thể Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban giám đốc, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Nghệ An trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước. Đồng thời, Công an Nghệ An hứa sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu, cống hiến, tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.