Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TP Vinh và Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Thăm hỏi và chúc mừng một số trường, trung tâm nuôi dạy trẻ, Hội dòng và Đền Thánh An-Tôn nhân dịp Giáng sinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh gửi lời chúc các vị linh mục, các chủng sinh và bà con giáo dân mùa Giáng sinh vui tươi, ấm áp, an lành.

Ngày 22/12, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Trường mầm non Lâm Bích, xã Nghi Phú (TP Vinh); Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam 19/3 và Hội dòng Thừa sai Bác ái thuộc Giáo phận Vinh tại xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc); Đền Thánh An-Tôn – Trung tâm hành hương Giáo phận Vinh (Giáo xứ Trại Gáo) tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường mầm non Lâm Bích tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Ảnh: An Quỳnh

Sau khi đến thăm, chúc mừng, tặng hoa cho các nữ tu và tặng quà học sinh Trường mầm non Lâm Bích tại xã Nghi Phú (TP Vinh) - nơi có hơn 300 cháu là con em đồng bào theo đạo Công giáo đang theo học, đoàn đến thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam 19/3 tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc), nơi đang nuôi dạy gần 50 cháu khuyết tật.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực của các nữ tu, luôn chăm sóc, yêu thương và nuôi dạy các cháu, chúc các nữ tu và các cháu đón mùa Giáng sinh vui tươi, đầm ấm, an lành.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam 19/3 tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc). Ảnh: An Quỳnh

Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Hội dòng Thừa sai Bác ái Giáo phận Vinh đóng trên địa bàn xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các nữ tu tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, hòa hợp. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng VInh gửi lời chúc các nữ tu có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng Hội dòng Thừa sai Bác ái Vinh. Ảnh: An Quỳnh

Tiếp đó, đồng chí Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng tại Đền Thánh An-Tôn – Trung tâm hành hương Giáo phận Vinh (Giáo xứ Trại Gáo) ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc).

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vui mừng thông tin tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc làm nhiệm vụ tại Đền Thánh An-Tôn những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thông tin tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc tại Đền Thánh An-Tôn một số nét khái quát về tình hình kinh tế, xã hội. Ảnh: An Quỳnh

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới, thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong năm 2023 có những chuyển biến rất tích cực. 25/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt được kết quả đó có sự đóng góp lớn của các vị linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tặng quà cho đại diện Trung tâm hành hương Đền Thánh An-Tôn nhân dịp Giáng sinh năm 2023. Ảnh: An Quỳnh

Nhân dịp ngày Lễ Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh chúc các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, mong các vị linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho cộng đồng giáo dân phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Linh mục Nguyễn Văn Hiệu – Giám đốc Trung tâm hành hương Đền Thánh An-Tôn, Quản xứ Trại Gáo cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, Linh mục Nguyễn Văn Hiệu cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới, thực hiện xóa đói, giảm nghèo để quê hương ngày càng giàu đẹp.