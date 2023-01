Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện Anh Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và trao tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Anh Sơn.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ Anh Sơn.

Trong những đảng viên được trao tặng Huy hiệu ở Đảng bộ xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn), có 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, gồm: Đảng viên Phạm Viết Lưu, sinh năm 1930, vào Đảng ngày 3/3/1949, chính thức ngày 18/7/1949, đang sinh hoạt tại chi bộ thôn 4; Đảng viên Hoàng Thái Phượng, sinh năm 1928, vào Đảng ngày 3/6/1949, chính thức ngày 5/12/1949, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn 5 và đảng viên Lê Văn Trang, sinh năm 1928, vào Đảng ngày 15/9/1949, chính thức ngày 3/2/1950, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn 8.

Cùng đó, đợt này, Đảng bộ xã Lĩnh Sơn còn có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đến những đóng góp của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc các đồng chí đảng viên và gia đình dồi dào sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao số tiền 50 triệu đồng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2023 cho người nghèo trên địa bàn huyện thông qua MTTQ huyện Anh Sơn; Công ty cổ phần bến xe Nghệ An trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ Tết vì người nghèo cho các hộ nghèo ở huyện Anh Sơn; Ban quản lý dự án MIPEC- Tràng An trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lĩnh Sơn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.