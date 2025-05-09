Xã hội Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025 Ngày 5/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025, Phật lịch 2569.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng chùa Phổ Môn. Ảnh: CSCC

Tại các chùa Phổ Môn (phường Vinh Hưng), chùa Da (phường Vinh Lộc), chùa Đại Tuệ và chùa Vĩnh Phúc (xã Đại Huệ), thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có lời chúc mừng các chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử đón mùa Vu Lan an lạc, hoan hỷ và hạnh phúc.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng chùa Da. Ảnh: CSCC



Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò hoạt động của các nhà chùa, các chư tôn đức tăng ni và phật tử thời gian qua luôn đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước; tham gia tích cực nhiều phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng chùa Đại Tuệ. Ảnh: CSCC

Các nhà chùa, chư tôn đức tăng ni và phật tử cũng tích cực phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa từ bi, hỉ xả, cứu khổ, độ sinh, thiện lượng, bao dung, nhân văn, nhân ái trong giáo lý Phật giáo đến các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp hơn, mỗi người sống trách nhiệm với cộng đồng hơn; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng chùa Vĩnh Phúc. Ảnh: CSCC

Đại đức chùa Vĩnh Phúc trao đổi với đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng cũng gửi gắm mong muốn, các nhà chùa và chư tôn đức tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy các giá trị và vai trò của Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.