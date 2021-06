Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tham gia hội chẩn điều trị bệnh nhân Covid-19

Trưa ngày 24/6, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hội chẩn điều trị trực tuyến cho các bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện. Tham dự hội chẩn có các đầu cầu: Hội trường chính của bệnh viện, Trung tâm Bệnh nhiệt đới và khu cách ly điều trị. Ảnh: Thành Chung

Tại đầu cầu Hội trường chính của bệnh viện, có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của ngành Y tế Nghệ An: TS. Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế; PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An; BSCKII Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Chung