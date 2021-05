Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện dọc Quốc lộ 7

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các quy trình bỏ phiếu bầu đối với các cử tri đang thực hiện cách ly tại khu vực cách ly y tế tập trung đều đã được các ủy ban bầu cử ở Nghệ An tính toán kỹ, lên phương án chi tiết để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn.

(Baonghean.vn)- Ngày 19/5, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, do Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử sớm tại huyện Kỳ Sơn, cùng đi có đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Nghệ An.