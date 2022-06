Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Đây là kỳ thi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh. Kỳ thi này cũng là kỳ thi khó khăn do số lượng thí sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chỉ hạn chế.

(Baonghean.vn) - Với đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, hứa hẹn các trận đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 sẽ thực sự minh bạch, đảm bảo khách quan và công bằng, góp phần vào sự thành công chung của giải.

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến và 2 cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến đã nhắn gửi tới các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022: “Cố gắng không ngừng rèn luyện để phát triển bản thân và thành công”.

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 tổ chức họp báo tuyên truyền về giải đấu.

(Baonghean.vn) - Được Tuấn rủ đi bán ma túy sẽ trả công bằng cái tủ lạnh mới Hưng liền đồng ý. Khi cả hai đang đưa ma túy đến cho khách bằng ô tô thì bị công an bắt quả tang.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An tổ chức Họp báo Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24.

(Baonghean.vn) - “Phần lớn những người cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng không biết việc sử dụng thông tin, tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có trường hợp dù biết rõ nhưng vì hám lợi vẫn tiếp tay, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và đã bị xử lý với vai trò đồng phạm" - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết và tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

(Baonghean.vn) - Hình ảnh của các đội bóng nhi đồng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hình ảnh của 8 đội bóng thiếu niên tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 27 đội bóng tham dự. Tham gia giải năm nay, ở lứa tuổi nhi đồng có 19 đội bóng, ở lứa tuổi thiếu niên có 8 đội bóng đến từ 20 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (huyện Con Cuông không tham dự giải).

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác thành phố Gwangju (Hàn Quốc) do ông Chang Kyoon Jeong - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn để thảo luận các lĩnh vực hợp tác. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.