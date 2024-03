Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự lễ ra quân trồng tre, mét và kiểm tra mô hình nông nghiệp tại Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có cuộc trao đổi với PV Báo Nghệ An về những đóng góp của lực lượng Công an Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.