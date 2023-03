Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gửi gắm gì đến các cầu thủ U17 SLNA?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vòng loại U17 Quốc gia 2023 còn 2 lượt đấu nữa mới kết thúc, nhưng U17 Sông Lam Nghệ An đã sớm hoàn thành được mục tiêu giành vé vào vòng chung kết. Trải qua 6 trận tại bảng B, đội bóng xứ Nghệ giành toàn thắng và thể hiện được lối chơi đầy thuyết phục, làm hài lòng người hâm mộ.

Nhân dịp này Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để hiểu hơn về U17 Sông Lam Nghệ An.

PV: Xin ông cho biết tầm quan trọng của Giải Bóng đá vô địch U17 Quốc gia?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Giải U17 Quốc gia có vai trò rất quan trọng để định hướng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho các cầu thủ. Độ tuổi 16, 17 được cho là cửa ngõ để giúp các em định hình được năng lực của bản thân, từ đó đưa ra định hướng cho tương lai nghề nghiệp của mình. Chính vì vậy, được thi đấu ở giải này, sẽ giúp các em có cơ hội được cọ xát, được va chạm với các đối thủ khác nhau, từ đó sẽ giúp các em sớm trưởng thành. Những cầu thủ tỏa sáng tại giải sẽ có cơ hội gia nhập lớp cầu thủ kế cận cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia.

Giải đấu năm nay, có đến 30 đội bóng tham gia. Các đội được chia thành 6 bảng trải dài từ Bắc đến Nam. Qua các trận tại vòng bảng tôi nhận thấy các đội hiện nay được đầu tư khá bài bản, qua đó chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Đây là điều đáng mừng, mở ra tương lai tươi sáng cho nền bóng đá nước nhà.

PV: Năm nay, Giải U17 Quốc gia được tổ chức đầu tiên trong hệ thống các giải trẻ Quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Vậy câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã đưa ra sự chỉ đạo như thế nào đối với đội U17, khi đội bóng này sẽ “mở hàng” cho mùa giải mới của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Trước khi tham gia Vòng loại U17 Quốc gia, lãnh đạo câu lạc bộ yêu cầu ban huấn luyện lên kế hoạch cụ thể, đánh giá năng lực của lứa cầu thủ này. Chúng tôi cũng không quá gây áp lực cho vận động viên. Chúng tôi chỉ giao chỉ tiêu bước đầu phải vượt qua vòng loại. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng thành tích cho ban huấn luyện, cũng như các cầu thủ.

Thực chất đội bóng nào đi thi đấu cũng muốn có thành tích. Đặc biệt U17 là đội “mở hàng” và tạo động lực để các đội U tiếp theo hướng tới. Tuy nhiên phải căn cứ vào thực lực từng lứa tuổi, của từng năm và hơn hết bóng đá không bao giờ nói trước được điều gì. Tôi mong các em sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo. Ở

các trận đã qua, chúng tôi thấy lứa năm nay các em thi đấu khá ổn định và tôi kỳ vọng các em sẽ đạt được thành tích cao.

PV: Ông đánh giá như thế nào về chất lượng cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Lực lượng của U17 Sông Lam Nghệ An năm nay tương đối tốt. Bên cạnh đó chúng tôi tăng cường thêm một số em nổi bật ở đội U15 (Đội bóng vừa giành chức vô địch Giải U15 Quốc gia năm 2022). Chúng tôi yêu cầu ban huấn luyện làm sao để kết hợp hài hòa giữa hai lớp vận động viên này từ đó tạo ra một tập thể gắn kết.

Ở các trận đấu đã qua tại vòng bảng, tôi đánh giá lực lượng của U17 Sông Lam Nghệ An có chất lượng chuyên môn khá đồng đều. Tuy nhiên ở một số trận, một số thời điểm còn có em vẫn chưa thể hiện được hết năng lực, nhưng tôi cho rằng các em đã rất cố gắng để mang đến một tập thể có tính chiến đấu cao.

Còn hai trận nữa tại vòng loại, tôi mong các em sẽ giữ được phong độ và đạt được hiệu quả cao nhất tại vòng chung kết.

PV: Qua các trận đấu tại vòng bảng, U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi khá thuyết phục. Vậy theo ông đâu là lý do mang đến sự thành công này?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Tôi thấy lối chơi của U17 Sông Lam Nghệ An triển khai khá linh hoạt. Ban huấn luyện dựa trên những nhân tố cụ thể trong từng trận đấu, để đưa ra đấu pháp phù hợp. Ví dụ khi có sự góp mặt của Lê Đình Long Vũ thì đội sẽ triển khai lối chơi khác hơn so với khi không có cầu thủ này trong sân. Và trên hết đội đã mang đến những trận đấu có tính hiệu quả và lối chơi đầy cống hiến.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã có những đấu pháp, sử dụng chiến thuật khác nhau khi đối đầu với từng đối thủ cụ thể. Ví dụ gặp đội bóng yếu, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng sơ đồ tấn công và chủ động dồn ép đối thủ để sớm giành lợi thế dẫn điểm. Còn khi gặp đối thủ mạnh hơn, U17 Sông Lam sẽ bố trí nhân sự phù hợp và tổ chức lối đá kín kẽ, không tạo sơ hở để đối thủ có cơ hội ghi bàn.

Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trong các trận đấu vừa qua. Mong rằng ở vòng chung kết, đội sẽ triển khai lối chơi đa dạng hơn nữa, để có được thêm những trận đấu đẹp, cống hiến cho người hâm mộ.

PV: Như vậy U17 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua được vòng loại U17 Quốc gia 2023. Vậy ông có mong muốn như thế nào với đội bóng khi thi đấu ở vòng chung kết?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Chưa thể xác định được tất cả các đội tham dự vòng chung kết, nhưng qua các trận đấu ở vòng loại, có thể nhận thấy các đội như PVF, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp... là những đội bóng mạnh. Đặc biệt 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của Việt Nam là PVF, Viettel đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình. 2 đội bóng này sở hữu lực lượng đồng đều, lối chơi có tính tổ chức cao, sẽ rất khó để đánh bại họ. Tôi mong các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An sẽ tạm quên đi những chiến thắng vừa qua, giữ đôi chân trên mặt đất và tập luyện nỗ lực hơn nữa để hướng đến thành tích tốt tại giải đấu năm nay.

Với thực lực hiện có, tôi mong đội sẽ tập trung thi đấu từng trận một, quyết tâm vào đến bán kết rồi sau đó sẽ tính tiếp.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.