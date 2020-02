Phối hợp tuyên truyền Đại hội điểm Đảng bộ thị xã Cửa Lò

Chiều 19/2, tại Tòa soạn Báo Nghệ An, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy Cửa Lò và Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì cuộc làm việc về cơ chế phối hợp tuyên truyền về Đại hội điểm Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đẩy mạnh quảng bá phát triển du lịch.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Báo Nghệ An và Thị ủy Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy Cửa Lò thông tin, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thị xã có bước chuyển dịch mạnh mẽ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thị xã từng bước vươn lên khẳng định vai trò của cực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong tổng thể phát triển của Nghệ An. Du lịch biển Cửa Lò cũng được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hiện nay, thị xã đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở sẽ tiến hành từ cuối tháng 2/2020 đến hết tháng 3/2020; Đại hội Đảng bộ thị xã sẽ được tiến hành vào tháng 5/2020.

Với khối lượng nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy Cửa Lò mong muốn Báo Nghệ An phối hợp, hỗ trợ tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp ở Cửa Lò; đồng thời quảng bá phát triển dịch vụ du lịch Cửa Lò.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao những chuyển động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là mũi nhọn quan trọng. Cửa Lò cũng được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp tốt, tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng và phát triển du lịch Cửa Lò trên các kênh thông tin của báo. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cũng khẳng định, Báo Nghệ An sẽ tăng cường kết nối với thị xã Cửa Lò tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thị xã.

Cùng đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn phối hợp tốt với các ban, ngành, địa phương ở thị xã đẩy mạnh quảng bá về du lịch Cửa Lò. Việc tuyên truyền Đại hội Đảng và du lịch thị xã Cửa Lò sẽ được thực hiện đồng bộ trên các kênh thông tin của Báo Nghệ An, như: Báo in, báo điện tử, YouTube, mạng xã hội.