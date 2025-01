Xã hội

Phòng PC07 - Công an Nghệ An trao hàng trăm suất quà Tết tại các huyện vùng cao

Vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Xăng dầu Nghệ An tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo tại huyện Con Cuông và Tương Dương.