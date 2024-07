Xã hội

Phụ nữ Nghệ An nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở mức cao nhất vào cuối nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về những kết quả nổi bật qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.