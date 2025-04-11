Pin thể rắn cho ô tô: tiến độ 2026–2028 và rào cản Samsung SDI bắt tay BMW, SolidPower phát triển pin thể rắn; Chery, Đông Phong, Toyota, Nissan đưa ra mốc 2026–2028. Cổ phiếu tăng, chi phí còn cao gấp 5–10 lần.

Động lực thương mại hóa pin thể rắn trong ngành ô tô đang tăng tốc với loạt hợp tác và mốc thời gian cụ thể từ 2026–2028, song đi kèm là cảnh báo về chi phí và thách thức kỹ thuật. Samsung SDI công bố hợp tác với BMW và SolidPower để kiểm chứng công nghệ; Chery, Đông Phong, Toyota và Nissan lần lượt trình diễn sản phẩm và mốc triển khai. Trên thị trường vốn, nhóm cổ phiếu liên quan đã bật mạnh, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh công nghệ vẫn chủ yếu ở quy mô thí nghiệm.

Hợp tác Samsung SDI – BMW – SolidPower: bước kiểm chứng quan trọng

Samsung SDI ký thỏa thuận với BMW và SolidPower nhằm phát triển dự án kiểm chứng pin thể rắn. Theo thỏa thuận, Samsung SDI sẽ sử dụng điện phân thể rắn do SolidPower phát triển, cung cấp các đơn vị pin thể rắn có mật độ năng lượng cao và độ an toàn được nêu là vượt trội; BMW phụ trách phát triển mô-đun và gói pin. Ba bên sẽ đánh giá hiệu suất theo các thông số đã thống nhất và thử nghiệm trên các phương tiện xác minh thế hệ tiếp theo của BMW.

1762247546109.png

Tín hiệu từ các nhà sản xuất: mốc triển khai 2026–2028

Ngày 18 tháng 10, tại Hội nghị đổi mới toàn cầu Chery 2025, Chery trình diễn mô-đun pin thể rắn Rhino S hợp tác với Gotion High-Tech. Mô-đun này sử dụng điện phân thể rắn với mật độ năng lượng được nêu đạt 600Wh/kg, gần giới hạn lý thuyết của pin lithium; quãng đường dự kiến tăng lên 1.200–1.300 km. Theo kế hoạch, pin Rhino S sẽ hoàn tất kiểm tra lắp đặt vào năm 2027.

Ngày 20 tháng 10, Đông Phong thông báo đã sản xuất hàng loạt pin thể rắn và thiết lập chuỗi cung ứng, dự kiến bắt đầu lắp đặt vào năm 2026. Ba ngày sau, tại Hội nghị phát triển ngành công nghiệp pin năng lượng mới 2025, Xuân Vận Đạt ra mắt pin thể rắn polymer "Xin·Bích Thiên" với mật độ năng lượng 400Wh/kg; viên pin 20Ah được nêu đạt 1.200 chu kỳ dưới áp suất cực thấp chưa tới 1MPa và vượt các bài kiểm tra an toàn như ở 200°C.

Tại Triển lãm Ô tô Tokyo, Keiji Kaita, giám đốc Trung tâm phát triển kỹ thuật carbon trung tính Toyota, cho biết kế hoạch triển khai vẫn đi đúng tiến độ, dự kiến ra mắt mẫu xe sản xuất đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027 hoặc 2028. Nissan kỳ vọng sản phẩm thử nghiệm pin thể rắn cho thế hệ xe điện tiếp theo đã đạt hiệu suất tương đương gấp đôi so với pin hiện tại và dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2028.

Thị trường vốn phản ứng mạnh với kỳ vọng

Ngày 3 tháng 11, cổ phiếu liên quan đến pin thể rắn đồng loạt tăng: Tianhua New Energy tăng hơn 15%, Haimu Star tăng trên 10%; Zhuhua Group, Shanghai Electric và Foshan Technology cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong nửa năm qua, chỉ số ngành pin thể rắn tăng từ 1.200 điểm vào tháng 4 lên 2.426 điểm ngày 9 tháng 10, gần như gấp đôi; vốn hóa của Gotion High-Tech, Yiwei Lithium Energy và Penguin New Energy tăng hơn 120%, trong khi Fudi Technology tăng 70%.

Rào cản kỹ thuật và chi phí: góc nhìn thận trọng

Dù đà phát triển mạnh, rào cản thương mại hóa vẫn hiện hữu. Tại diễn đàn Teda tháng 9, CEO Honeycomb Energy, Yang Hongxin, cho biết chi phí pin thể rắn hiện cao gấp 5–10 lần pin lỏng; sản xuất hàng loạt đối mặt thách thức về vật liệu, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Ông Guo Guohong, phó viện trưởng Viện nghiên cứu ngành công nghiệp mới và chuyên biệt Đại học Jiangsu, nhận định pin thể rắn trên thực tế vẫn ở giai đoạn thí nghiệm và thử nghiệm nhỏ. Trong nhiều năm theo dõi, ông không tìm thấy pin thể rắn nào duy trì được mật độ năng lượng ≥400Wh/kg ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển. Theo ông, có doanh nghiệp công bố đã sản xuất hàng loạt hoặc đạt "trên 500Wh/kg" nhưng không đưa ra được bằng chứng thực tế.

Bảng thông tin nhanh

Thời điểm/Sự kiện Đơn vị Diễn biến chính Hợp tác kiểm chứng Samsung SDI – BMW – SolidPower Sử dụng điện phân thể rắn của SolidPower; Samsung SDI cung cấp đơn vị pin; BMW phát triển mô-đun/gói và thử nghiệm trên phương tiện xác minh thế hệ tiếp theo 18 tháng 10 Chery – Gotion High-Tech Trình diễn mô-đun Rhino S, mật độ năng lượng 600Wh/kg; quãng đường dự kiến 1.200–1.300 km; kế hoạch hoàn tất kiểm tra lắp đặt năm 2027 20 tháng 10 Đông Phong Thông báo sản xuất hàng loạt, thiết lập chuỗi cung ứng; dự kiến lắp đặt từ năm 2026 Sau đó 3 ngày Xuân Vận Đạt Ra mắt pin thể rắn polymer "Xin·Bích Thiên" 400Wh/kg; pin 20Ah đạt 1.200 chu kỳ dưới <1MPa; thử nghiệm an toàn ở 200°C Triển lãm Ô tô Tokyo Toyota Dự kiến xe sản xuất đầu tiên dùng pin thể rắn vào 2027 hoặc 2028 Mốc 2028 Nissan Kỳ vọng sản xuất hàng loạt; hiệu suất được nêu gấp đôi so với pin hiện tại

Kết luận: cơ hội lớn, cần kiểm chứng thực tế

Động lực từ phía nhà sản xuất ô tô và sự phối hợp với các công ty pin đang đưa pin thể rắn tiến gần hơn đến ứng dụng thương mại, phù hợp nhận định ngành đang chuyển pha từ phòng thí nghiệm sang thị trường. Tuy vậy, các tuyên bố về mật độ năng lượng và độ bền chu kỳ cần được kiểm chứng ở điều kiện vận hành thực tế; chi phí và năng lực sản xuất quy mô lớn tiếp tục là điểm nghẽn. Lộ trình 2026–2028 vì thế mang tính cột mốc quan trọng, nhưng tiến độ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hiệu quả kiểm chứng, năng lực chuỗi cung ứng và minh chứng an toàn ở quy mô thương mại.