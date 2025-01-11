Popov tái ngộ Thanh Hóa: bài kiểm tra áp lực với Viettel 7 tháng sau chia tay, Popov đưa Viettel trở lại Thanh Hóa: thua HAGL khiến cách biệt với Ninh Bình là 5 điểm, còn chủ nhà vừa chấm dứt chuỗi 8 vòng không thắng.

Bảy tháng sau cuộc chia tay để lại nhiều tiếc nuối, Velizar Popov trở lại sân Thanh Hóa trong màu áo Viettel. Lần tái ngộ này không còn chỗ cho những nụ cười xã giao: Viettel cần thắng để không bị tụt lại trong cuộc đua vô địch V-League 2025/2026, còn Thanh Hóa vừa ngắt mạch bế tắc và muốn biến sự hưng phấn thành đà bứt phá.

Ông Velizar Popov từng gặt hái thành công cùng Thanh Hóa.

Khoảnh khắc trở về và áp lực bảng xếp hạng

Popov từng là biểu tượng của đội bóng xứ Thanh, mang về hai Cúp Quốc gia và một Siêu cúp Quốc gia. Nhưng chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp trong năm mới đã đẩy đôi bên đến quyết định chia tay. Giờ đây, ở Viettel, ông và các học trò “áo lính” đang phải sửa sai sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai, trận thua khiến họ tụt lại: Công an Hà Nội chiếm vị trí thứ hai, và khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình lên thành 5 điểm.

Chiến thắng tại Thanh Hóa vì thế là mục tiêu không được phép bỏ lỡ. Một cú sẩy chân nữa không chỉ làm khó Viettel trong đường đua mà còn bào mòn đà tiến bộ họ tích lũy từ đầu mùa.

Thanh Hóa: ngắt mạch bết bát nhưng tổn thất lực lượng

Ở phía bên kia, Thanh Hóa vừa có chiến thắng đầu tiên mùa này trước Sông Lam Nghệ An, chấm dứt chuỗi 8 vòng đấu không thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn bị kéo lại bởi vấn đề nhân sự: Doãn Ngọc Tân tái phát chấn thương và vắng mặt hai trận tới; Lê Văn Thắng và Lê Quốc Phương không đủ thể lực để thi đấu trọn 90 phút; Nguyễn Thái Sơn đã nhận 3 thẻ vàng.

Niềm hy vọng của Thanh Hóa lúc này nằm ở sự trở lại của Rimario cùng các gương mặt trẻ như Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ và Võ Nguyên Hoàng. Bài toán cho ban huấn luyện là cân bằng giữa năng lượng trẻ trung và kinh nghiệm, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ.

Ông Velizar Popov sẽ phải tìm cách đánh bại Thanh Hóa vào Chủ nhật.

Góc độ chiến thuật: hiểu người—hiểu mình

Popov hiểu thói quen, điểm mạnh—điểm yếu của nhiều học trò cũ. Với Viettel, điều đó có thể được chuyển hóa thành ưu thế trong quản trị nhịp độ: chọn khoảnh khắc gia tăng sức ép, chọn khu vực gây sức ép, và đặc biệt là khóa không gian cho các mũi nhọn chủ nhà. Một thế trận chắc chân, giảm thiểu sai số sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai là điều Viettel hướng đến.

Thanh Hóa, trong khi đó, phải tự bảo vệ mình trước sức ép về nhịp và cảm xúc của ngày tái ngộ. Việc thiếu vắng Doãn Ngọc Tân và sự hạn chế thể lực của vài trụ cột buộc đội chủ nhà phải tối ưu hóa cự ly đội hình, hỗ trợ phòng ngự biên và lựa chọn thời điểm bùng nổ hợp lý cho Rimario cũng như các cầu thủ trẻ. Sự tỉnh táo trong những tình huống chuyển trạng thái có thể quyết định kết cục.

Ngã rẽ của mùa giải

Đây là trận đấu chạm tới mạch cảm xúc của cả hai bên: Popov trở lại nơi từng gắn bó, còn Thanh Hóa đối mặt chính người từng định hình văn hóa chiến thắng của họ. Nhưng cảm xúc chỉ là phông nền; mục tiêu của cả hai là thực dụng: điểm số để tránh khủng hoảng và giữ nhịp đua.

Dù Viettel được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm trận mạc, một kết quả hòa — trong một cuộc đấu nặng cảm xúc và ràng buộc lực lượng — cũng có thể được xem là kịch bản hợp lý cho cả hai, như một nhịp hít thở trước khi vào chuỗi trận căng hơn.

Thống kê đáng chú ý

Popov từng giành 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia cùng Thanh Hóa.

Chuỗi 10 trận không thắng mang đến cuộc chia tay giữa Popov và Thanh Hóa.

Viettel vừa thua Hoàng Anh Gia Lai; Công an Hà Nội vươn lên nhì bảng, khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình là 5 điểm.

Thanh Hóa chấm dứt chuỗi 8 vòng không thắng bằng chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An.

Doãn Ngọc Tân vắng 2 trận; Lê Văn Thắng, Lê Quốc Phương không đủ sức chơi 90 phút; Nguyễn Thái Sơn có 3 thẻ vàng.

Điểm rơi tâm lý

Với Viettel, thắng để đeo bám nhóm đầu. Với Thanh Hóa, điểm số để neo lại sự tự tin vừa gầy dựng. Trận đấu vì thế hứa hẹn giằng co, nơi từng pha bóng sẽ mang trọng lượng lớn hơn bình thường — đúng chất của một cuộc tái ngộ nhiều lớp nghĩa.