Kinh tế Prudential Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao gửi yêu thương đến người dân khu vực bị ảnh hưởng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ tại 6 địa phương gồm: Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Prudential Việt Nam trao séc tượng trưng chương trình "Trao Gửi Yêu Thương" cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Việc công bố được thực hiện tại buổi tiếp kiến diễn ra tại Bộ Y Tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và nằm trong khuôn khổ chương trình “Prudential Trao Gửi Yêu Thương”. Chương trình có sự tham dự có Đại diện Bộ Y Tế: ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng với sự có mặt của đại diện Prudential là ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam và bà Lê Hương Ly - Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại.

Cụ thể, Prudential Việt Nam sẽ đóng góp vào công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ để hỗ trợ cải tạo vật chất, cung cấp gói an sinh, dụng cụ hỗ trợ giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh thành kể trên.

Các hoạt động trao tặng sẽ được Prudential phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức trực tiếp tại địa phương trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2025, đảm bảo nguồn hỗ trợ kịp thời đến tay các trường và học sinh bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Prudential Việt Nam tiếp kiến thứ trưởng Bộ Y Tế và quan khách.

Ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt 26 năm đồng hành cùng Việt Nam, Prudential luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và khỏe mạnh của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Trước ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và mong muốn đóng góp những hành động thiết thực. Thông qua khoản hỗ trợ này, Prudential hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh để các địa phương sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt” của Prudential Việt Nam không chỉ được thể hiện qua các giải pháp bảo vệ tài chính, mà còn bằng những đóng góp xã hội đầy ý nghĩa, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là Giáo dục tài chính và Sống khỏe. Các chương trình này thể hiện cam kết sâu sắc của Prudential Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng bền vững và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam

Trong thời gian tới, Prudential sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, đối tác và cơ quan chức năng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần giúp người dân, khách hàng vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống an toàn, ổn định và hạnh phúc.