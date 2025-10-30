Quan điểm mới về văn hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Hội thảo khoa học phân tích các quan điểm đột phá, xác định văn hóa là sức mạnh mềm và động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tư duy đột phá về vai trò của văn hóa

Ngày 30/10, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV". Sự kiện tập trung phân tích các tư duy lý luận mới, mang tính đột phá về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, luận giải các quan điểm mới trong dự thảo. Ông cho rằng đây là bước tiến lớn trong tư duy lý luận của Đảng, đòi hỏi sự đóng góp khoa học để hoàn thiện văn kiện và đề xuất giải pháp đưa chủ trương vào thực tiễn.

Sáu định hướng cốt lõi cho văn hóa Việt Nam

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, đã hệ thống hóa 6 quan điểm lý luận mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được nêu trong dự thảo:

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc dựa trên hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển toàn diện văn hóa và con người với nội hàm mới.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Coi trọng xây dựng văn hóa trong gia đình, nhà trường và xã hội, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Nâng cao đời sống văn hóa, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ, đặc biệt chú trọng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển.

Phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia

GS.TS Từ Thị Loan cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới tạo ra các sản phẩm có sức lan tỏa toàn cầu. Theo bà, việc xây dựng sức mạnh mềm văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là con đường khẳng định bản lĩnh và tầm vóc dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững.

Năm đề xuất chiến lược để hiện thực hóa

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, đã nêu 5 nhóm đề xuất cụ thể nhằm đảm bảo các định hướng chiến lược có tính khả thi cao.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội.

Các đề xuất bao gồm:

Cụ thể hóa hệ giá trị Việt Nam: Làm rõ nội hàm các hệ giá trị và xây dựng lộ trình, cơ chế giám sát để đưa vào đời sống. Tăng cường đầu tư cho văn hóa: Quy định chỉ tiêu ngân sách rõ ràng, thúc đẩy xã hội hóa và hợp tác công - tư. Thúc đẩy văn hóa số và công nghiệp văn hóa: Xây dựng chính sách cụ thể cho các ngành ưu tiên như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi trực tuyến và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Trọng dụng nhân tài: Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ bản quyền và khuyến khích lực lượng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ. Cụ thể hóa chiến lược ngoại giao văn hóa: Tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới sáng tạo toàn cầu.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn kết luận rằng chỉ khi các quan điểm trong văn kiện được cụ thể hóa bằng cơ chế, nguồn lực và hành động, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.