Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Các nhà báo không chỉ là chiến sĩ trên mặt trận truyền thông mà còn là những người truyền cảm hứng, phát triển văn hóa đọc Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ trao thưởng Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024".

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Các phóng viên báo chí thân quý!

Hôm nay, trong không khí vui tươi hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của năm 2025, tạo tiền đề phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ trao thưởng Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An 2024". Ảnh: Thành Cường

Tôi rất vui mừng cùng dự Hội Báo Xuân - ngày hội lớn - sự kiện thường niên quan trọng có ý nghĩa của những người làm báo trên quê hương Bác và Lễ trao thưởng Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024", do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024", xin gửi tới các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, với nhiều điểm sáng.

Có 27/28 chỉ tiêu được hoàn thành và vượt; tốc độ tăng trưởng (GRDP) của Nghệ An đạt 9,01%, (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 13 cả nước); thu ngân sách đạt 25.517 tỷ đồng (năm thứ 3 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD (năm thứ 4 liên tục vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX).

Trong đó, có một số điểm nổi bật, như: Thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,75 tỷ USD (năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước); công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được khẳng định và có chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội… được các cấp, các ngành quan tâm chu đáo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đây cũng là năm Giải Búa liềm vàng - Nghệ An bước sang mùa thứ 8, được ghi nhận sự bài bản, chuyên nghiệp, khoa học của Ban tổ chức giải, khẳng định được giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ to lớn của công chúng, của mọi tầng lớp nhân dân cùng với sự cố gắng nỗ lực, ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Điều này đã được minh chứng qua những tác phẩm chất lượng tham dự Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024” với những nguồn tư liệu quý giá, nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo từ cuộc sống của người dân, từ thực tiễn phong phú, sinh động và kết quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những vấn đề “nóng”, nhiều chủ đề về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... được phát hiện, khai thác, ghi đậm hành trình “dấn thân” trong tác nghiệp của những người làm báo; các tác phẩm đã phản ánh tinh tế, trung thực hình ảnh lao động sáng tạo, cống hiến trách nhiệm vì cộng đồng, đưa chân thực của cuộc sống vào thơ ca, vừa tôn vinh hình ảnh đẹp đẽ của người Việt, vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua các tác phẩm báo chí, góp phần tích cực trong việc củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt vai trò lãnh đạo, định hướng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng.

Với 42 tác phẩm xuất sắc; có 4 tác phẩm chuyên đề được tôn vinh, trao giải hôm nay là đại diện ưu tú cho 124 tác phẩm hội tụ, kết tinh của sự tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và sự tìm tòi, sáng tạo với tư duy sắc bén, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội của người làm báo. Đặc biệt, Nghệ An có 1 giải tập thể xuất sắc về tổ chức hưởng ứng; 1 giải Khuyến khích, 2 giải chuyên đề và 4 tác phẩm vào vòng chung khảo là niềm vui, vinh dự cho tỉnh nhà Giải Búa liềm vàng toàn quốc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc mừng sự thành công của giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024 và chúc mừng các tác giả, tập thể đã tham dự và đạt giải năm nay, trân trọng ghi nhận sự đóng góp của rất nhiều phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí - những người đóng góp trực tiếp, gián tiếp trên “mặt trận” thông tin, tuyên truyền.

Kính thưa các đồng chí !

Trong thời gian tới để Giải “Búa liềm vàng – Nghệ An” có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, tổ chức Giải một cách bài bản, chuyên nghiệp, để Giải “Búa liềm vàng - Nghệ An” ngày càng có sức hút trong hoạt động báo chí và ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ, ảnh hưởng tích cực, khẳng định uy tín và tầm vóc của Giải.

Tôi cũng mong rằng, năm 2025, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục phát hiện, sáng tạo được nhiều đề tài đúng, trúng, thể hiện sự điều hành của Đảng, của chính quyền, tình cảm với nhân dân, với quê hương bằng những hành động cụ thể, thiết thực, bằng những tác phẩm báo chí xây dựng Đảng chất lượng cao, để giải “Búa liềm vàng - Nghệ An” ngày càng mạnh lên cùng với sự phát triển của tỉnh nhà. Các nhà báo, phóng viên không những là chiến sĩ trên mặt trận truyền thông mà còn là những người truyền cảm hứng, khích lệ và phát triển văn hóa đọc cho nhân dân, nhất là cho các em sinh viên, học sinh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nhân đây, tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí và người làm báo được cống hiến hết mình cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn. Trên tinh thần đó, tôi xin được phát động Giải "Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025”.

Một lần nữa, xin chúc quý vị đại biểu, các đồng chí, cùng tất cả các anh, chị em phóng viên báo chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc một mùa Xuân mới ấm áp trên quê hương Nghệ An và trên từng ấn phẩm báo chí.

Xin trân trọng cảm ơn!