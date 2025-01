Thời sự Tỉnh Nghệ An gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 Sáng 17/1, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự buổi gặp có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh, Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh với các cơ quan báo chí

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn bày tỏ vui mừng được tham gia buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với hoạt động báo chí trên địa bàn.

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời chúc mừng những kết quả nổi bật, những thành quả tích cực của Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024 và thời gian vừa qua.

Các nhà báo, phóng viên cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, động viên, khích lệ, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh để các cơ quan, văn phòng báo chí hoạt động hiệu quả, tác nghiệp thuận lợi và cung cấp thông tin khá đầy đủ, kịp thời.

Nhà báo Trịnh Duy Hưng - Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi, chia sẻ những vấn đề trong hoạt động báo chí trên địa bàn, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đề xuất trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành nhiều hơn nữa, đặc biệt quan tâm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xử lý, giải quyết những vấn đề báo nêu, phản ánh; có cơ chế, chính sách đột phá để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Nhà báo Lê Quang Tiến - Phụ trách Văn phòng VTV8 tại Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nghệ An

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thông tin khái quát những kết quả nổi bật, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức của năm 2024.

Năm 2024, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,01%. Thu ngân sách đạt 25.517 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 1,75 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã tích cực đồng hành với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, văn hoá - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã vận động, xây dựng, sửa chữa được 12.067 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, đạt được kết quả trên có sự tham gia, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên công tác trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh là những cơ quan, tổ chức, cá nhân có trình độ, năng lực làm báo chuyên nghiệp. Báo chí Nghệ An đã bám sát thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, là cầu nối thông tin giữa cấp uỷ, chính quyền với người dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn đã tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, phản ánh đầy đủ, kịp thời, sâu sắc, sâu sát tình hình của tỉnh trên mọi lĩnh vực. Nhiều tin, bài, phóng sự thể hiện sự dấn thân của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong những thời điểm phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và đối với những vấn đề thời sự, nóng; lan toả được những thông tin, hình ảnh tốt đẹp của tỉnh, tạo hiệu ứng tốt đối với các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đánh giá cao vai trò phản biện của các cơ quan báo chí rất thẳng thắn, trách nhiệm trong đấu tranh với thông tin sai trái, những vấn đề tiêu cực, những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, đặc biệt tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng. Trong điều kiện Nghệ An là tỉnh còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân còn thiếu thốn, sự đóng góp đó càng có ý nghĩa.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cho rằng, trong thời gian qua, báo chí Nghệ An đã khẳng định được vị thế là báo chí trên quê hương Bác Hồ, thể hiện qua việc đã nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương và tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Quân khu 4 tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã tích cực đồng hành với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Báo chí cần phát huy tính chiến đấu, tính chia sẻ và tính chuyên nghiệp

Nhấn mạnh năm 2025 là năm đặc biệt, với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đây cũng là năm cuối nhiệm kỳ, tổ chức đại hội Đảng các cấp, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, xác định trách nhiệm tham gia vào sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Nghệ An phấn đấu tăng trưởng mức 2 con số.

Nghệ An có cơ sở thực hiện mục tiêu này, từ các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương dành cho tỉnh; sự thông thoáng về pháp luật khi đã được Trung ương sửa đổi, tháo gỡ; từ những nguồn lực mà tỉnh đã thu hút được trong thời gian qua, như kết quả thu hút và giải ngân vốn FDI.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nội tỉnh, doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục dành nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế; xây dựng nhiều mô hình sinh kế, thu hút nhiều dự án để giải quyết việc làm, qua đó nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên định hướng và mục tiêu đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn trong năm 2025, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đồng hành với tỉnh tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, đa chiều, nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan báo chí, nhà báo cần tiếp tục hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí cũng cần phát huy sức mạnh truyền thông của nền báo chí cách mạng.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong và đề nghị báo chí phát huy tính chiến đấu vì sự phát triển của đất nước, địa phương; chiến đấu chống lại cái sai, cái tiêu cực; chiến đấu để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho xã hội, người dân.

Cùng đó, báo chí cần phát huy tính chia sẻ, đặc biệt là lan toả thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, hiệu quả, tạo động lực cho người dân vươn lên. Báo chí cũng cần phát huy tính chuyên nghiệp trong phản ánh thông tin một cách khách quan, công tâm, trung thực.

Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các kiến nghị của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định cam kết, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ đối với hoạt động của các cơ quan báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị phải quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, cung cấp thông tin. Mặt khác, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên cũng cần hoạt động đảm bảo tính chính thống, đúng quy định.

Trưởng văn phòng đại diện, đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những vấn đề báo chí phản ánh, các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị phải phản hồi, giải quyết kịp thời; những vấn đề tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm, khắc phục dứt điểm. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tăng cường gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, chia sẻ với các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, những người làm báo, làm công tác báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và cùng nhau giành được nhiều thắng lợi.