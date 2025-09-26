Xã hội Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An Sáng 26/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Thủ trưởng các Phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chương trình, kế hoạch về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An thẩm định; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, kiện toàn tổ chức biên chế, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, nhân viên.

Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo huấn luyện nâng cao trình độ quân sự, chính trị, kỹ thuật, phương pháp dân vận, đồng thời tổ chức học tiếng Lào và tìm hiểu phong tục, tập quán của nước bạn để phục vụ nhiệm vụ. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và Cục Hải quan tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên đã được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, học tiếng Lào; công tác chuẩn bị phương tiện, hậu cần, hồ sơ, sổ sách được bảo đảm đúng quy định.

Kiểm tra công tác huấn luyện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội Quy tập khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục tổ chức huấn luyện bổ sung tiếng Lào, công tác dân vận bảo đảm chặt chẽ. Đội Quy tập cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, lương thực, hồ sơ, sơ đồ mộ chí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cần hoàn thiện giấy tờ liên vận Việt - Lào, bảo đảm phương tiện an toàn, đủ thủ tục khi cơ động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào cần làm tốt công tác dân vận, đối ngoại; nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm hiệu quả, an toàn tuyệt đối.