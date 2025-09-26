Thứ Sáu, 26/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An

Trọng Kiên 26/09/2025 16:11

Sáng 26/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Thủ trưởng các Phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chương trình, kế hoạch về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An thẩm định; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, kiện toàn tổ chức biên chế, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, nhân viên.

bna_3(1).jpg
Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo huấn luyện nâng cao trình độ quân sự, chính trị, kỹ thuật, phương pháp dân vận, đồng thời tổ chức học tiếng Lào và tìm hiểu phong tục, tập quán của nước bạn để phục vụ nhiệm vụ. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và Cục Hải quan tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên đã được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, học tiếng Lào; công tác chuẩn bị phương tiện, hậu cần, hồ sơ, sổ sách được bảo đảm đúng quy định.

bna_5(2).jpg
Kiểm tra công tác huấn luyện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội Quy tập khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục tổ chức huấn luyện bổ sung tiếng Lào, công tác dân vận bảo đảm chặt chẽ. Đội Quy tập cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, lương thực, hồ sơ, sơ đồ mộ chí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cần hoàn thiện giấy tờ liên vận Việt - Lào, bảo đảm phương tiện an toàn, đủ thủ tục khi cơ động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào cần làm tốt công tác dân vận, đối ngoại; nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025

Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025

Nghệ An tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô năm 2024 - 2025 trở về

Nghệ An tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô năm 2024 - 2025 trở về

Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

Đọc tiếp

Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025

Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025

Nghệ An tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô năm 2024 - 2025 trở về

Nghệ An tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô năm 2024 - 2025 trở về

Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO