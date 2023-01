Quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách đầu tư của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, hoạt động đối ngoại của tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai theo hướng thống nhất, linh hoạt, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu ở 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Một trong những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Nghệ An trong năm 2022, đó là đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc với chính quyền thành phố Gwangju và tỉnh Gyeonggi, tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tại thành phố Gwangju và tham dự Diễn đàn kết nối đầu tư kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul (Hàn Quốc); đồng thời, đón tiếp các đoàn của thành phố Gwangju sang khảo sát và tìm hiểu về các tiềm năng của Nghệ An.

Theo đó, hai bên đã Hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền thành phố Gwangju, giữa HĐND tỉnh Nghệ An với Hội đồng thành phố Gwangju (Hàn Quốc); Khai trương Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju; Giao hữu thể thao điện tử môn bóng đá FIFA online 4.0 giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju… Các sự kiện trên đã đặt dấu mốc bắt đầu cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju trên nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế trong thời gian tới.

Cũng trong năm 2022, nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đã được tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện hiệu quả, để lại dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư và thương mại nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới giữa hai bên. Tiếp nối mối quan hệ này, đầu tháng 12/2022, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp xã giao ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam và đoàn công tác. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam cam kết ủng hộ, mở rộng các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt, cam kết đồng hành với tỉnh trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, kỹ năng của cán bộ, nhất là cán bộ trong các lĩnh vực mà Nghệ An quan tâm như: Phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số…

Trong năm 2022, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã làm việc với các đoàn quốc tế như: Đoàn Tổng Giám mục - đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, Đoàn Phó trưởng đại diện JICA (Nhật Bản), Đoàn Nghị sĩ Quốc hội và Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; tổ chức Tọa đàm giữa tỉnh Nghệ An và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và chính quyền bang Haryana (Ấn Độ); tham dự hội nghị và tổ chức các cuộc làm việc bên lề sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc 2022; triển khai hiệu quả tại Nghệ An các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022,…

Các sự kiện chính là cơ hội để Nghệ An quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chính sách đầu tư của tỉnh; tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp các nước tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch,… tại Nghệ An.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Đi đôi với việc tổ chức tốt công tác tiếp đón khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, năm qua, Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc các cam kết, đúng quy định của pháp luật về ký kết và thỏa thuận quốc tế; qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh và các đối tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối với cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư, thương mại để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác của tỉnh, qua đó, các tổ chức trên sẽ giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Cùng đó, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm; các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được đẩy mạnh. Lũy kế đến nay Nghệ An đã thu hút được 112 dự án FDI thuộc 13 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 2,4 tỷ USD. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 chương trình, Dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, với tổng mức đầu tư 9.620 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thoát nước thải, hạ tầng giao thông của các nhà tài trợ lớn như WB, JICA, ADB, KfW, Bỉ,... do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản đang tiếp tục được triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác vận động, quản lý viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Nghệ An được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, có 18 dự án và 7 phi dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn cam kết viện trợ là 4,09 triệu USD.

Công tác đối ngoại với người Nghệ An ở nước ngoài ngày càng có nhiều hoạt động hiệu quả hơn, thông qua nhiều hình thức khác nhau để kêu gọi người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, với tổng số vốn đầu tư là 6.237,08 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Tỉnh thường xuyên kết nối, trao đổi và liên lạc với các Hội đồng hương Nghệ An tại các nước, qua đó, kêu gọi cộng đồng bà con kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Lễ Khai mạc trại Hè Việt Nam 2022 với sự tham dự của hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào từ 25 quốc gia trên thế giới. Chương trình được tổ chức thành công với nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thanh, thiếu niên kiều bào.

Cũng nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế phục vụ công cuộc phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An luôn quan tâm việc gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Nghệ An tới bạn bè trong nước, quốc tế, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh nhà trên mọi phương diện.