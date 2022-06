Quang Hải hài lòng với CLB nhỏ ở Pháp; Ronaldo muốn đến Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chọn đội bóng nhỏ và không danh tiếng ở Pháp để tăng cơ hội thi đấu, theo người đại diện Nguyễn Đắc Văn. Siêu sao sinh năm 1985 Ronaldo được cho là muốn rời Manchester United để tìm kiếm vị trí ở một CLB có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn.

Quang Hải hài lòng với CLB nhỏ ở Pháp

Quang Hải chụp ảnh tại Pháp khi sang ký hợp đồng hồi đầu tháng 6.

"Bến đỗ mới của Quang Hải là một CLB khiêm tốn, tại một thành phố nhỏ của nước Pháp", ông Nguyễn Đắc Văn chia sẻ. "Chính Hải lựa chọn điểm đến này. Tài chính không hậu hĩnh nhưng chuyên môn được đảm bảo. Hải rất hài lòng với lựa chọn này, bởi quan điểm của cậu ấy là phải được chơi bóng. Đội bóng nhỏ nhưng Quang Hải cảm thấy được tôn trọng ở đó".

Sau khi nhận thấy ít có cơ hội thi đấu tại một CLB ở giải VĐQG Áo, Quang Hải chọn một đội bóng đang chơi ở Ligue 2 của Pháp. Sau khi ký hợp đồng hồi đầu tháng 6, anh đã xin được visa lao động và đang chuẩn bị trở lại Pháp để kiểm tra y tế. Vượt qua thủ tục này, hợp đồng dự kiến 2 năm của Quang Hải sẽ có hiệu lực, biến anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở giải chuyên nghiệp của Pháp.

Theo ông Văn, hợp đồng của Quang Hải hoàn toàn dựa trên yếu tố chuyên môn, chứ không phải thương mại. "Không có bất cứ doanh nghiệp nào đồng hành cùng trong việc đưa Quang Hải sang Pháp", ông khẳng định. "Cậu ấy được chọn vì lối chơi thông minh, sáng tạo. Chủ tịch CLB khẳng định cần người đá giữa có tư duy chơi bóng tốt, chứ cầu thủ to khỏe và tỳ đè tốt thì không thiếu ở Ligue 2".

Đội bóng mới của Quang Hải đang tái thiết bằng việc "thay máu" lực lượng mạnh mẽ. Mục tiêu của họ là nằm ở nửa trên bảng điểm mùa tới. Họ cũng thống nhất ký hợp đồng dài hạn để Quang Hải có thời gian thích ứng, chứ chưa cần hiệu quả tức thời. Do quy định trong hợp đồng, Quang Hải không được tiết lộ danh tính CLB cho tới khi hoàn tất việc kiểm tra y tế.

Ronaldo muốn đến Bayern Munich

AS, Marca (Tây Ban Nha) và cả Record (Bồ Đào Nha) đưa tin Cristiano Ronaldo đang muốn rời Manchester United. Mục tiêu của CR7 được cho là Bayern Munich.

Tiền đạo 37 tuổi chán nản trước tình hình ảm đạm tại sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" gặp khó trong việc bổ sung lực lượng, khi hàng loạt cầu thủ giỏi đều từ chối cơ hội làm học trò của Erik ten Hag. Trong khi đó, các đối thủ như Manchester City, Liverpool đều đã có những bản hợp đồng bom tấn (Erling Haaland, Darwin Nunez).

Ngay cả truyền thông Anh cũng đồn đoán về việc Ronaldo muốn tháo chạy khỏi Old Trafford. The Sun tiết lộ tiền đạo này đang nhờ người đại diện liên hệ với PSG, Bayern và AS Roma. Trong khi đó, một số nguồn tin khác còn cho biết, "siêu cò" Jorge Mendes đang có ý định đưa Ronaldo trở lại khoác áo Juventus vào mùa giải 2022/23.

Man United chia tay cầu thủ thứ 7 trong hè 2022

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ này đã hoàn tất. Tuy nhiên, Man United không cài điều khoản cho phép Nottingham Forest mua đứt thủ môn người Anh sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào hè 2023.

Henderson sẽ trở thành cái tên thứ 7 rời Old Trafford chỉ trong hè năm nay, sau Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani và Lee Grant. Tất cả cầu thủ kể trên đều hết hạn hợp đồng.

Đây là quyết định được đánh giá là phù hợp với hoàn cảnh của Henderson hiện tại. HLV Erik ten Hag vẫn muốn trọng dụng David De Gea ở mùa giải tới. Trong khi đó, Henderson cần được ra sân để cạnh tranh vị trí trên tuyển Anh dự World Cup 2022. Hiện tại, thủ môn sinh năm 1997 chỉ xếp sau Jordan Pickford, Aaron Ramsdale và Nick Pope.

Hợp đồng của Henderson còn thời hạn đến tận hè 2025. Theo đó, nếu muốn mua đứt thủ môn này, Nottingham sẽ phải trả khoản phí chuyển nhượng rất lớn. Ở CLB mới, tuyển thủ Anh sẽ được đảm bảo suất bắt chính để sớm tìm lại phong độ.

Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, MU chưa có tân binh nào nhưng vẫn muốn thanh lý thêm hàng loạt cầu thủ không nằm trong kế hoạch. Theo báo chí Anh, "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán 5 cầu thủ phòng ngự gồm Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Eric Bailly, Brandon Williams, Axel Tuanzebe.