(Baonghean.vn) - Quang Hải lọt top đề cử danh giá trước thềm AFF Cup 2022; Messi phá hàng loạt kỷ lục khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022; Ánh Viên giải nghệ sau "mưa Vàng" giải toàn quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi phá hàng loạt kỷ lục khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022

Trong niềm vui lớn vô địch World Cup 2022, Messi phá hàng loạt kỷ lục ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, Messi trở thành cầu thủ có số lần chơi nhiều nhất tại các Vòng chung kết World Cup, với 26 trận, vượt qua cựu danh thủ Lothar Matthaus (25 trận). Điều đáng kể, Messi có 19 trận ra sân với tư cách là đội trưởng Argentina.

Messi ra mắt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lúc mới 18 tuổi, khi vào sân thay người (và ghi bàn) trong chiến thắng 6-0 của Argentina trước Serbia & Montenegro ở vòng bảng World Cup 2006.

Chân sút số 10 cũng là cầu thủ Argentina đầu tiên góp mặt ở 5 kỳ World Cup. Tính từ World Cup 2010, Messi chơi trong mọi trận đấu của vũ khúc tango ở sân chơi này.

Với giải đấu diễn ra ở Qatar, Messi có kỳ World Cup bùng nổ nhất trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử, ghi bàn từ vòng bảng đến tất cả các trận vòng đấu loại trực tiếp (vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết) trong một kỳ World Cup. Tổng cộng, Messi ghi 7 bàn cùng 3 pha kiến tạo ở World Cup 2022, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tính trong 5 kỳ World Cup góp mặt, Messi đã liên quan trực tiếp đến 21 bàn thắng cho Argentina, trong đó ghi 13 bàn (vượt Vua bóng đá Pele - 12 bàn) cùng 8 pha kiến tạo. Chưa cầu thủ nào làm được điều này với các ĐTQG của họ.

Messi cũng chính thức vượt qua Paolo Maldini (Italy) - 2.217 phút, trở thành người có số phút chơi nhiều nhất tại World Cup. Trước trận chung kết với Pháp, số 10 của Argentina đã chơi 2.194 phút, có nghĩa anh phá kỷ lục ngay trong hiệp 1 của chung kết World Cup 2022.

Quang Hải lọt top đề cử danh giá trước thềm AFF Cup 2022

Ban tổ chức đã gọi tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Đội tuyển Việt Nam cho top đề cử giải thưởng danh giá tại AFF Cup 2022 cùng 7 cầu thủ khác.

Quang Hải là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại châu Âu. Dù không có nhiều cơ hội ra sân nhưng Quang Hải đã học hỏi được rất nhiều và có sự tiến bộ về mặt chuyên môn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức AFF Cup 2022, Quang Hải rất mạnh ở kỹ thuật, khả năng chuyền bóng cũng như kỹ năng dứt điểm. Vào năm 2018, anh từng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Do đó, không ngạc nhiên nếu Quang Hải tiếp tục ẵm giải thưởng này ở giải đấu năm nay.

Mục tiêu của Đội tuyển Việt Nam là giành chức vô địch và nếu có thể giúp "Những chiến binh Sao vàng" hiện thực hóa giấc mộng này, danh hiệu kể trên khó có thể thoát khỏi tay Quang Hải.

Ngoài Quang Hải, 7 cầu thủ khác gồm Jordi Amat (Indonesia); Ikhsan Fandi (Singapore); Lim Pisoth (Campuchia); Maung Maung Lwin (Myanmar); Safawi Rasid (Malaysia); Teerasil Dangda (Thái Lan); Stephan Schrock (Philippines).

Huấn luyện viên Southgate tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh

Tối 18/12 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận Gareth Southgate sẽ sớm trở lại nhiệm vụ với tuyển Anh tại vòng loại EURO 2020 diễn ra vào tháng 3/2023.

"Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng Huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ tiếp tục nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Anh. Gareth và trợ lý Steve Holland luôn nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn và kế hoạch của chúng tôi cho chiến dịch vòng loại EURO 2020 bắt đầu ngay thời điểm này", Giám đốc Điều hành của FA, Mark Bullingham, cho biết.

Sau hơn một tuần suy nghĩ, Huấn luyện viên Southgate tin rằng không có lý do gì để ông nghỉ việc trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 12/2024. Nhà cầm quân 52 tuổi gặp áp lực lớn trước World Cup 2022. Tuy nhiên, phản ứng tích cực từ giới truyền thông, người hâm mộ và cả Liên đoàn sau thất bại trước Pháp ở tứ kết đã thuyết phục ông tiếp tục công việc.

Quyết định của Huấn luyện viên Southgate nhận được sự ủng hộ lớn của FA. Theo Guardian, "Tam sư" không có nhiều lựa chọn thích hợp cho vị trí Huấn luyện viên trưởng một khi cựu thuyền trưởng Middlesbrough từ chức.

“Khi kết thúc bất kỳ giải đấu lớn nào, tôi cần thời gian để đưa ra quyết định chính xác vì về mặt cảm xúc, tôi nghĩ chúng ta đều trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau và cần nhiều năng lượng để vượt qua”, Huấn luyện viên Southgate nói sau thất bại trước Pháp hôm 11/12.

FA cần Southgate để tiếp tục đồng hành với lứa cầu thủ triển vọng hiện tại của tuyển Anh. Dù bị Pháp loại ở tứ kết, "Tam sư" vẫn thể hiện bộ mặt đáng khen ngợi. Những cầu thủ như Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice, Mason Mount, Conor Gallagher hay Trent Alexander-Arnold đều chưa đầy 25 tuổi và sẽ đạt độ chín ở EURO 2024 hay World Cup 2026.

Gareth Southgate được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên tuyển Anh từ năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Southgate, tuyển Anh đứng hạng tư ở World Cup 2018, giành vị trí á quân EURO 2020, xếp hạng ba UEFA Nations League 2018/19.

Thất bại 1-2 trước Pháp khiến tuyển Anh nói lời chia tay World Cup từ vòng tứ kết. Trong lịch sử Cúp thế giới, "Tam sư" có 9 lần bị dẫn bàn trong hiệp một và đều không thể ngược dòng thành công (2 hòa, 7 thua).

Ánh Viên giải nghệ sau "mưa Vàng" giải toàn quốc

Môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 vừa khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội (15 HCV), trong đó nữ vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên góp công lớn khi giành tới 9 huy chương Vàng (7 huy chương Vàng cá nhân, 2 huy chương Vàng đồng đội).

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Ánh Viên vẫn cho thấy đẳng cấp của tay bơi số 1 Việt Nam khi đứng đầu các nội dung 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 100m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 4x100m tự do nam nữ, 800m hỗn hợp đồng đội nữ của đại hội năm nay.

Bất ngờ hơn khi Ánh Viên tiết lộ sẽ chính thức giải nghệ sau Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

"Đây là giải đấu cuối cùng của tôi. Sau giải, tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện", Ánh Viên nói và cho biết cô chỉ muốn "có được cuộc sống bình thường, làm những điều mình thích và ở bên những người thân yêu của mình".

Việc Ánh Viên chính thức giải nghệ sau Đại hội Thể thao toàn quốc mang tới sự nuối tiếc cho người hâm mộ, bởi cô chính là vận động viên có thành tích tốt nhất lịch sử bơi Việt Nam.

Cô gái sinh 1996 quê Cần Thơ đã mang về cho thể thao Việt Nam 25 huy chương Vàng SEA Games, 2 huy chương Đồng ASIAD, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng vô địch châu Á, 3 huy chương Vàng đại hội thể thao trẻ châu Á, 3 huy chương Vàng đại hội thể thao trong nhà châu Á, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng World Cup... cùng rất nhiều kỷ lục Đông Nam Á và quốc gia.

Để có được thành tích trên, Ánh Viên đã phải nỗ lực, hy sinh và chịu nhiều áp lực của một "ngôi sao". Dễ hiểu, sau 12 năm cống hiến, khi thể lực và phong độ có dấu hiệu suy giảm, cô đã quyết định chia tay đường đua xanh để chuyển sang công tác huấn luyện và "có cuộc sống bình thường, làm điều mình thích".

Với năng lực cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế tích luỹ nhiều năm, hi vọng Ánh Viên sẽ tiếp tục toả sáng trên vai trò đào tạo những tài năng mới cho bơi Việt Nam.