Quang Hải viết 'tâm thư' khi chính thức gia nhập Pau FC; U23 Việt Nam được đề xuất đá V-League

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 29/6, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Yên Thành tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo từ đêm nay đến ngày mai (30/7), Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, đề phòng giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.