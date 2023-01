Quanh chuyện lì xì

Mừng tuổi (hay còn gọi là lì xì) đã trở thành truyền thống với nét đẹp văn hoá của người Việt. Những tờ tiền mới cứng bỏ trong phong bao màu đỏ với ý nghĩa mang lại may mắn, bình an cho người già và trẻ nhỏ. Tôi vẫn không bao giờ quên ký ức những Tết xưa, ngay sau tiếng pháo giao thừa, bên bếp than hồng nổ tí tách, ông nội tôi gọi các cháu lại, mỉm cười phát cho mỗi đứa một phong bao đỏ, xoa đầu từng đứa và dành cho mỗi đứa một lời chúc thật ý nghĩa. Sau đó, bố mẹ tôi và các chú cũng cung kính mừng tuổi lại ông bà, chúc ông bà sống vui, sống khoẻ… Những ngày Tết, khách đến chơi nhà, những phong bao đỏ được người lớn rút ra, mừng tuổi cho những đứa trẻ. Tôi háo hức với những phong bao đỏ đầu năm mà người lớn lì xì, số tiền trong phong bao đỏ đó được mẹ bỏ vào con lợn đất tiết kiệm. Có khi dùng để mua sách vở, có khi được dùng để mua quần áo mới và cũng có khi dùng để tặng lại những hoàn cảnh khó khăn…

Trưởng thành, những cái Tết lần lượt qua đi, “đến lượt” tôi lì xì cho những đứa trẻ. Vẫn quan niệm cũ, số tiền không quan trọng, cái chính là tình cảm và sự yêu thương mà mình dành cho con trẻ. Thế nên, giá trị những phong bao lì xì cũng chỉ ở mức vừa phải. Nhưng, một “sự cố” khiến tôi lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Năm ngoái, về quê ăn Tết, ngày đầu năm, trẻ con trong xóm đến chơi khá đông, gồm 15 đứa. Tôi vào phòng, bỏ vào phong bao đỏ, mỗi phong bao 1 tờ 20.000 đồng mới cứng, “dì mừng tuổi cho các cháu nhé”. Lũ trẻ reo lên khi nhận những phong bao: “Thích quá, cảm ơn dì”. Thế nhưng, ngay sau khi xé vội phong bao, lôi ra tờ tiền 20.000 đồng, có đứa ném toẹt phong bao xuống đất, dúi tiền vào tay người lớn đi cùng, mặt lộ vẻ thất vọng. Người lớn vội dắt con trẻ ra về, ra khỏi cổng tôi vẫn nghe thấy họ kháo nhau “Dân thành phố mà mừng tuổi có 20 nghìn đồng. Chả bõ”. Tôi điếng người. Nguyên Tết năm đó, tôi chẳng dám đi đâu vì sợ cái “nạn” mừng tuổi. Mừng nhiều thì không có tiền, mừng ít thì nghe những lời bỉ bôi…

Và cũng trong Tết ấy, theo thường lệ, sau lễ cúng giao thừa, tôi đưa phong bao mừng tuổi cho các cháu trong gia đình. Mỗi cháu 200.000 đồng, còn bố mẹ, ông bà mỗi người 500.000 đồng. Và rồi đến lượt cô em dâu, không cần phong bao, nó rút ngay xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng còn nguyên sê-ri phát cho mỗi cháu 2 tờ, còn người lớn có mặt 4 tờ. Những đứa trẻ “ồ” lên thích thú kèm câu hò dô “mự út năm-bờ-oăn, gấp 5 lần bác cả nhá”. Tôi cười trừ nhưng chồng tôi thì thể hiện thái độ không hài lòng ra mặt.